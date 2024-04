Postępowanie w sprawie dot. zaistniałego w dniu 18 kwietnia 2022 roku w miejscowości Szymbark wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosła 19-letnia piesza, nie zostało do chwili obecnej zakończone. W sprawie oczekuje się na wydanie opinii przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Po jej otrzymaniu prokurator referent podejmie decyzję co do dalszego biegu postępowania - informuje Prokuratura Rejonowa w Kartuzach.