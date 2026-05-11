Dramat na Pomorzu! Ruszyli na pomoc koledze i zostali porażeni prądem

- Tragiczny wypadek pod Bytowem: trzy osoby porażone prądem w Płotowie.
- Stalowy szlaban zahaczył o linię wysokiego napięcia, wywołując porażenie.
- Dwaj świadkowie ruszyli na pomoc, sami ulegając wypadkowi; jeden z poszkodowanych walczy o życie.
- O szczegółach tego niebezpiecznego zdarzenia piszemy poniżej.
Dramat pod Bytowem. Trzy osoby porażone prądem po kontakcie z linią wysokiego napięcia
Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę, 9 maja, w miejscowości Płotowo w powiecie bytowskim (woj. pomorskie). Trzy osoby zostały porażone prądem po tym, jak stalowy szlaban dotknął przewodów energetycznych. Jeden z mężczyzn w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie około godziny 15. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że jeden z mężczyzn próbował podnieść metalową konstrukcję szlabanu. W pewnym momencie element zahaczył o linię wysokiego napięcia, co doprowadziło do porażenia prądem.
Ruszyli z pomocą i sami zostali porażeni. Jeden z poszkodowanych jest w ciężkim stanie
Na miejscu natychmiast rozpoczęła się dramatyczna walka o życie poszkodowanego. Dwóch świadków próbowało udzielić pomocy mężczyźnie, który jako pierwszy miał kontakt z prądem. Niestety wówczas i oni zostali porażeni.
Najciężej ranny mężczyzna stracił przytomność i doszło u niego do zatrzymania krążenia. Po przyjeździe strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki szybkiej reakcji ratowników udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, które przetransportowały wszystkich trzech poszkodowanych do szpitala. Jak podaje dziennik, jeden z mężczyzn znajduje się w ciężkim stanie.