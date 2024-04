i Autor: pixabay.com

atrakcje turystyczne

Chcesz wejść na molo w Sopocie? Musisz sięgnąć głębiej do kieszeni. Tyle trzeba zapłacić i to jeszcze przed sezonem

To jedna z największych atrakcji turystycznych w Trójmieście. Co roku w sezonie letnim spacer po sopockim molo wybiera ok. 800 tys. osób. Niemal każda z nich musi zapłacić za wejście. Co zrobić, by przejść się po nim za darmo? To możliwe, choć czasu na skorzystanie z okazji zostało niewiele!

Molo w Sopocie Jak podaje Urząd Miasta w Sopocie, roczny koszt utrzymania mola to około 5 milionów złotych. Co roku powraca również dyskusja oceniająca, czy molo nie powinno być płatne i w jakim terminie. Urząd swoi na stanowisku, że w sezonie trzeba płacić, a poza nim - jest za darmo. "Sezon' turystyczny to jednak pojęcie względne i co roku cennik zaczyna obowiązywać w innym terminie. W 2024 roku na molo w Sopocie wejdziemy za darmo tylko do połowy kwietnia. Wciąż trwają jednak dyskusje czy molo nie powinno być płatne przez 12 miesięcy i kto ma prawo do darmowego wstępu. Godziny otwarcia molo w Sopocie Molo jest dostępne całodobowo, siedem dni w tygodniu, również we wszystkie dni wolne. Nie zawsze można jednak wejść na nie „za darmo". Sezon na płatne molo w Sopocie rozpoczyna się wcześniej niż tradycyjny sezon nad morzem. Molo staje się płatne od 12 kwietnia 2024 roku. Ta data, co roku się zmienia. Kolejny raz za darmo na molo będzie można wejść przez całą dobę w październiku. Przez najbliższe miesiące można jednak zwiedzić je za darmo, ale tylko w określonych godzinach. Polecany artykuł: Wielkie zmiany w gdyńskiej marinie! To miejsce przejdzie metamorfozę Kto ma bezpłatny wstęp na molo? Bezpłatny wstęp na molo w Sopocie przez cały rok mają mieszkańcy, którzy posiadają nową Kartę Sopocką. Za darmo na molo wchodzą też dzieci do 3 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością do 26 roku życia. Na zniżkę mogą liczyć posiadacze Karty Turysty którą można wykupić w Sopockiej Organizacji Turystycznej oraz wycieczki. Przysługuje wówczas zniżka. Ile kosztują bilety na molo w Sopocie? Cennik molo w Sopocie 2024 nie zmienił się w tym roku. Ceny biletów to 10 złotych za bilet. Do tego liczne ulgi dla rodzin, dzieci i osób niepełnosprawnych. Molo w Sopocie CENNIK 2024 Bilet normalny 10,00 złotych

Bilet ulgowy (dla dzieci od 3 do 16 roku życia) 5,00 złotych

Bilet rodzinny 2+1 21,00 złotych

Bilet rodzinny 2+2 22,00 złote

Bilet rodzinny 2+3 23,00 złote

Osoba z niepełnosprawnościami do 26 roku życia - bezpłatne

Opiekun OzN - 5,00 złotych

Dzieci do 3 roku życia - bezpłatne

Osoby posiadające Kartę Sopocką (nową) - bezpłatnie

Osoby powyżej 70 roku życia - 8,00 złotych Od kiedy wstęp na molo jest płatny? Wstęp na molo w Sopocie jest płatny od 12 kwietnia 2024 w wybranych godzinach, w szczycie sezonu - przez całą dobę. od 12 kwietnia do 30 kwietnia w godzinach od 8.00 do 20.00 codziennie,

od 1 maja do 21 czerwca: w godzinach od 8.00 do 20.00 (od niedzieli do czwartku) i w godzinach od 8.00 do 22.00 (piątek-sobota),

od 22 czerwca do 31 sierpnia: wstęp na molo w Sopocie jest płatny całodobowo,

od 1 września do 30 września: w godzinach od 8.00 do 20.00.