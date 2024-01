Fatalny finał imprezy w Gdyni. Zwłoki mężczyzny leżały w mieszkaniu

To najpopularniejsze imiona nadawane maluchom w Gdyni! Niektóre cię zaskoczą

Fatalne informacje napłynęły z Gdyni. W miniony poniedziałek, ok. godziny 23:00 policjanci interweniowali w jednym z mieszkań przy ul. Morskiej. W środku znaleziono zwłoki 40-letniego mężczyzny. Wiadomo, że tego dnia odbywała się tam tzw. "domówka". - Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem, który zabezpieczył ślady. Funkcjonariusze ustalili, że doszło do pobicia ze skutkiem śmiertelnym - przekazała Polskiej Agencji Prasowej podkomisarz Jolanta Grunert, oficer prasowa KMP w Gdyni.

Gdynia: Zwłoki 40-latka w mieszkaniu. Został śmiertelnie pobity?

Na ten moment policjanci nie udzielają więcej informacji. Wiemy, że zatrzymano cztery osoby. Portal trojmiasto.pl podaje, że wśród zatrzymanych jest partnerka denata. Do środy (10 stycznia), do godziny 13:00 na pewno nikt nie usłyszał zarzutów. Funkcjonariusze przesłuchują świadków, wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii. Do sprawy wrócimy w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].