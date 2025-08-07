Film Marynarki Wojennej RP podbija sieć! Marynarz tańczący na okręcie podwodnym hitem internetu!

Marynarka Wojenna RP opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, które stało się hitem internetu.

Krótki filmik przedstawia tańczącego marynarza na pokładzie okrętu podwodnego na Bałtyku.

Co sprawiło, że to z pozoru rozrywkowe nagranie zdobyło tak ogromną popularność i tysiące reakcji?

We wtorek (5 sierpnia) Marynarka Wojenna RP opublikowała na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych krótki, bo trwający zaledwie 23 sekundy film. Mniej niż pół minuty nagrania wystarczyło, aby internauci zachwycili się klipem. Ponad 13 tysięcy reakcji, kilkaset udostępnień i komentarzy. A to wszystko na widok tańczącego marynarza na pokładzie wynurzonego okrętu podwodnego, w samym sercu Bałtyku.

Na filmie widać jak samotny marynarz na Helu tańczy na tle horyzontu i spokojnej tafli morza. Nagranie ma mocno rozrywkowy charakter, ale Marynarka Wojenna RP przypomina, że marynarze to profesjonaliści dający z siebie 100 proc. każdego dnia, a ich determinacja, doświadczenie i zgranie są podstawą sukcesu całej jednostki. Filmik z tańczącym marynarzem znajdziecie poniżej.

Źródło: Marynarka Wojenna RP / eska.pl

