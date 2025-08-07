Pojechali odpocząć do Chorwacji. Wakacje zrujnowali im Polacy. "Wiejski festyn"

Polscy turyści w Chorwacji skarżą się na uciążliwe zachowania rodaków.

Głośne imprezy i brak szacunku dla innych zakłócają wypoczynek.

Czy to odosobnione przypadki, czy szerszy problem z kulturą wakacyjną Polaków?

Wakacje w Chorwacji spełnieniem marzeń? Niekoniecznie

Co roku setki tysięcy Polaków wybierają Chorwację jako cel letniego wypoczynku. Piękne wybrzeże, lazurowa woda, pyszna kuchnia i bliskość geograficzna sprawiają, że to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych rodaków. Co ważne, Chorwacja kusi nie tylko pogodą, ale też stosunkowo przystępnymi cenami i przyjazną atmosferą.

Dla wielu rodzin to właśnie tam spełniają się marzenia o spokojnym urlopie nad morzem z dala od codziennego zgiełku. Niestety, nie każdy wraca stamtąd z samymi dobrymi wspomnieniami. Bo choć kraj nad Adriatykiem ma wiele do zaoferowania, to niektórzy turyści potrafią skutecznie zepsuć całą magię wyjazdu.

Wakacje marzeń, które zmieniły się w koszmar. Rozczarowanie w Chorwacji

W ostatnim czasie czytelnik portalu natemat.pl wysłał do redakcji list, w którym podzielił się historią z wakacji w Chorwacji. Autor listu wraz z rodziną miał w planach w końcu odpocząć z dala od domu, w rajskim klimacie, lecz niestety nie było im to dane. Co prawda, cała podróż rozpoczęła się stosunkowo miło, bowiem przejazd nowym pociągiem do Rijeki przebiegł zaskakująco dobrze.

Zamiast samolotu czy samochodu, postawiliśmy pociąg. Ten nowy, bezpośredni skład do Rijeki. Niby dłużej, ale bardziej klimatycznie. Zaczęło się naprawdę nieźle. Podróż zaskoczyła mnie pozytywnie [...] - relacjonował czytelnik.

Niestety okazało się, że była to tylko cisza przed burzą, bowiem gdy rodzina dotarła na miejsce i postanowiła odpocząć na plaży zrozumiała, że te wakacje, choć wyczekiwane mogą nie być dobrze wspominane.

Parawany, piwo i hip-hopolo. Polska plażowa klasyka

Gdy rodzina dotarła na plażę, nie czuła się jak w Chorwacji, bowiem atmosfera przypominała tam raczej wiejski festyn niż spokojny dzień nad morzem. Zamiast wymarzonego relaksu nad Adriatykiem były parawany, głośniki, turystyczne lodówki pełne piwa i muzyka tak głośna, że nawet rozmowa była wyzwaniem.

Już pierwszego dnia na plaży miałem wrażenie, że trafiłem nie do Chorwacji, tylko na wiejski festyn w Polsce. Grupa rodaków rozłożyła się z pełnym ekwipunkiem: parawany, głośnik, z którego wyje hip-hopolo, lodówka turystyczna pełna browarów. Ktoś chce poczytać książkę albo po prostu odpocząć? Trudno, trzeba się dostosować. W końcu Polak na wakacjach nie odpoczywa – on dominuje - relacjonował czytelnik.

To jednak nie koniec, bowiem okazuje się, że nie tylko na plaży nie da się odpocząć. Podobne sytuacje miały miejsce w restauracji. Rodzina liczyła, że wieczorem przy kolacji odpocznie i zje dobre jedzenie, niestety to też nie było im dane. Jak czytamy w liście czytelnika, obok nich usiadła rodzina z Polski, a dzieci w kilka sekund zamieniły restaurację w tor przeszkód. Później było jeszcze gorzej, gdy rodzina udała się do małej knajpki z karaoke - tam również nie było mowy o odpoczynku.

Potem był jeszcze wieczór z karaoke – niestety też "made in Poland". Mała plażowa knajpka, DJ, spokojna muzyka... do czasu, aż kilku rodaków nie uznało, że czas "zrobić klimat". W ciągu pięciu minut mieli już mikrofon, stolik zawalony drinkami i repertuar wykrzykiwany, a nie śpiewany. Inni niemal uciekli z baru, a my siedzieliśmy z miną typu: "Co za wstyd" - czytamy w liście czytelnika.

Wakacje to nie usprawiedliwienie dla braku kultury

Chorwacja wciąż pozostaje jednym z najpiękniejszych miejsc na wakacyjnej mapie Europy - zachwyca krajobrazami, jedzeniem i gościnnością. Niestety, coraz częściej słychać głosy, że to nie uroki miejsca psują urlop, lecz zachowanie niektórych turystów.

Warto więc pamiętać, że prawdziwy odpoczynek to nie tylko relaks, ale też wzajemny szacunek, bo kultura osobista i dobre wychowanie obowiązują nie tylko w domu, ale także – a może przede wszystkim – na wakacjach.