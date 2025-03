Kontrola drogowa zmieniła się sprawę kryminalną. Kobieta tłumaczyła się syropem na kaszel

Spis treści

Gdańsk: Kierująca piła alkohol. Tłumaczyła się syropem na kaszel

W niedzielę (23 marca 2025 r.) patrol drogówki na Alei Niepodległości w Gdańsku zatrzymał do kontroli drogowej kierującą volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało 0,45 promila alkoholu w organizmie 53-letniej kobiety. Na tym jednak nie koniec. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Gdańsku, kobieta tłumaczyła się, że 10 minut wcześniej wypiła syrop na kaszel. Kolejne badanie potwierdziło jednak, że 53-latka znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. - Na jej żądanie pobrano też krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy i udaremnili dalszą jazdę - czytamy w policyjnym komunikacie. Okazuje się, że dopiero w tym momencie sprawy nabrały tempa.

Sprawdzenie w policyjnych systemach ujawniło, że 53-latka jest poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ma ona do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem.

Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi. Usłyszała zarzut kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i wkrótce odpowie za to wykroczenie przed sądem. 24 marca policjanci przewieźli ją do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę - informują nas policjanci z biura prasowego KWP w Gdańsku.

Trwa walka z pijanymi kierowcami

Mundurowi podsumowali miniony weekend (22-23 marca 2025 r.). Policjanci z Sopotu zatrzymali trzech innych kierowców, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub bez prawa jazdy.

W niedzielę nad ranem zatrzymano 21-latka z powiatu starogardzkiego, który kierował samochodem pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Wieczorem tego samego dnia policjanci zatrzymali 57-latka z Sopotu, który podejrzewany jest o kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień. W sobotę mundurowi wyeliminowali z ruchu 41-letniego gdańszczanina, który jechał "dostawczakiem" mając 0,6 promila alkoholu w organizmie.

- Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających grozi do 3 lat więzienia. Za prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień do kierowania grozi do 2 lat więzienia. Jazda autem po użyciu alkoholu to wykroczenie, za które grozi kara aresztu albo grzywny nie niższa niż 2500 złotych oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - przypominają stróże prawa.

