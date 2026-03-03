Gdynianka w programie "The Traitors". Natalia Prokaziuk eliminuje rywali jako zdrajca

Trzecia odsłona popularnego formatu "The Traitors. Zdrajcy" przyniosła widzom wyrazistą postać z Trójmiasta. Natalia Prokaziuk, mimo barwnych stylizacji i wizerunku mentorki, pełni w grze mroczną rolę. Gdynianka nocami decyduje o losie innych uczestników, a za dnia skutecznie myli tropy. Czy jej doświadczenie zawodowe pozwoli dotrwać do samego finału?

Gdynianka namiesza w programie The Traitors? Najbardziej wyrazista uczestniczka Zdrajców już eliminuje graczy

Zasady programu "The Traitors". Na czym polega gra o pieniądze?

Premierowy odcinek trzeciego sezonu hitu stacji TVN wyemitowano w niedzielę, 22 lutego. Przez kolejne tygodnie publiczność będzie obserwować psychologiczną rozgrywkę, w której uczestnicy zostali podzieleni na dwie nierówne grupy. Większość stanowią tak zwani lojalni, których nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie ukrytych w ich gronie zdrajców.

Gra toczy się o wysoką stawkę pieniężną, którą gracze gromadzą podczas wspólnych zadań sprawnościowych i logicznych. Aby lojalni mogli podzielić się wygraną, w finale nie może znaleźć się żaden przeciwnik. Rola zdrajców polega na sabotażu oraz nocnych naradach, podczas których potajemnie usuwają z programu jedną ofiarę. Pozostali dowiadują się o tym dopiero podczas śniadania, gdy brakuje jednej osoby.

Kluczowym momentem każdego odcinka są obrady przy okrągłym stole. To wtedy grupa analizuje zachowania, gesty i słowa, starając się wytypować sabotażystę. Uczestnik, na którego spadnie najwięcej podejrzeń, musi opuścić zamek. Dla lojalnych jest to ryzykowne, ponieważ pomyłka oznacza osłabienie własnego zespołu i utratę sojusznika.

Natalia Prokaziuk z Gdyni. Kim jest barwna uczestniczka show?

W bieżącej edycji prowadząca Malwina Wędzikowska wyznaczyła do roli zdrajców trzy osoby, w pochodzącą z Gdyni Natalię Prokaziuk. "Zdrajczyni" od samego początku wyróżnia się na tle grupy nie tylko charakterystycznym ubiorem i kwiatami we włosach, ale przede wszystkim silnym charakterem. Choć buduje wizerunek opiekunki i liderki, w rzeczywistości gra przeciwko reszcie zawodników.

Prywatnie 49-latka jest osobą niezwykle pewną siebie i aktywną zawodowo. Jej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń sprzedażowych przekłada się na umiejętność czytania ludzkich emocji oraz rozpoznawania technik manipulacji. Gdynianka posiada wyjątkowo wyostrzoną intuicję, która pozwala jej błyskawicznie oceniać prawdomówność rozmówców i dostrzegać schematy w ich działaniu.

Jej strategia opiera się na zdobywaniu zaufania grupy poprzez talent aktorski i zdolności przywódcze. Uczestniczka chce udowodnić, że jako kobieta po rozwodzie i z bagażem doświadczeń, może sięgnąć po główną wygraną dzięki determinacji. W składzie grupy eliminującej, oprócz Natalii, znaleźli się również 26-letni Igor Powierża oraz 23-letnia Łucja Rybak.

