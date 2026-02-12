Gerard B. pędził przez Słupsk i staranował motocyklistę. Zginął policjant. Wiemy, co dalej z podejrzanym

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-12 8:53

Lekceważył przepisy, narażał innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. To musiało zakończyć się tragedią! W czerwcu 2024 roku Gerard B. (35 l) pędził ulicami Słupska. Jego brawurowa jazda doprowadziła do wypadku. Zginął 49-letni policjant poruszający się motocyklem. Wkrótce miną dwa lata od tamtych wydarzeń, a już wcześniej było wiadomo, że Gerard B. nie trafi do więzienia. Mężczyzna miał być niepoczytalny. Zapadła ważna decyzja w sprawie.

Śmierć policjanta w Słupsku. Sprawca nie odpowie za zabójstwo funkcjonariusza

Gerard B., sprawca śmiertelnego zdarzenia w Słupsku, został uznany za osobę niepoczytalną. Choć prokuratura zarzuciła 35-latkowi popełnienie zabójstwa drogowego, sąd uznał zdarzenie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna nie trafi do więzienia. Jak podaje w lutym Radio Gdańsk, Sąd Okręgowy w Słupsku podjął decyzję o umieszczeniu Gerarda B. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Mężczyzna nie odpowie za zabójstwo funkcjonariusza, w którego wjechał na czerwonym świetle.

– Sąd Okręgowy w Słupsku uznał, że zdarzenie było wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym, a nie zabójstwem drogowym. Gerard B. podjął próbę hamowania i zmiany pasa ruchu. Mój klient w chwili czynu był niepoczytalny, stąd decyzja sądu o umieszczeniu i leczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym – mówi obrońca Gerarda B. mecenas Bartosz Fieducik, cytowany przez Radio Gdańsk.

Postanowienie sądu nie jest jeszcze prawomocne. Zarówno obrońca, jak i prokuratura nie wykluczają wniesienia apelacji.

Trzy dni po wypadku policjant zmarł w szpitalu. Sprawca trafi do psychiatryka

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń doszło 23 czerwca 2024 r. na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Garncarskiej w Słupsku. Niebezpieczna jazda Gerarda B. ulicami Słupska zakończyła się tragedią. 49-letni policjant poruszający się motocyklem został potrącony przez luksusowego mercedesa prowadzonego przez 35-latka.

Jak relacjonowali świadkowie w rozmowie z „Super Expressem”, sprawca poruszał się po mieście w taki sposób, że ofiar mogło być więcej. Na szczęście tak się nie stało.

- To było na ulicy Szczecińskiej, pędził oszalały białym samochodem, omal nie rozjechał rodziny. Policja powinna zabezpieczyć nagrania monitoringu, bo on się wywinie. Ma najlepszego mecenasa w mieście – mówiła w rozmowie z "Super Expressem" kobieta, będąca świadkiem niebezpiecznej jazdy Gerarda B.

49-letni policjant zmarł 26 czerwca w szpitalu, trzy dni do zdarzeniu. Gerarda B. zatrzymano, mężczyzna trafił do aresztu. Później skierowano go na badania psychiatryczne. Przez kilka miesięcy był na obserwacji sądowo-psychiatrycznej w szpitalnym Areszcie Śledczym w Szczecinie. W kwietniu 2025 r. badania zakończyły się. Biegli wydali opinię, a ta trafiła do Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Przeczytaj także:
Gerard B. zmiótł z drogi motocyklistę. Relacja świadka przeraża. "Krztusił się …
Wykładowca szkoły policji ofiarą szaleńca ze Słupska
Galeria zdjęć 30
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
NOWAKOWSKI MOCNO: OBIETNICE TRUMPA OKAZAŁY SIĘ BYĆ FUNTA KŁAKÓW WARTE!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki