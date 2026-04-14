Gigantyczny pożar marketu w Czersku! Kłęby dymu nad miastem, trwa ewakuacja mieszkańców [ZDJĘCIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-14 10:55

Groźny pożar w jednym ze sklepów w Czersku na Pomorzu! Ogień objął budynek chińskiego marketu. Na miejscu natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Ze względu na rozwój sytuacji prowadzona jest ewakuacja ludzi również z pobliskiego osiedla. Szczegóły poniżej.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu.
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu.
  • W Chojnicach wybuchł pożar w markecie Max, wywołując kłęby czarnego dymu.
  • Na miejscu pracuje ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa.
  • Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskiego osiedla. Czy są poszkodowani? Sprawdź!

Ogień pojawił się rano. Na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej

Pożar wybuchł we wtorek, 14 kwietnia w markecie Max przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu.

- Sklep jest objęty pożarem. Z budynku wydobywają się gęste kłęby czarnego dymu. Natomiast nie mamy żadnej potwierdzonej informacji, czy w środku ktoś był czy też nie było nikogo - mówi nam Joanna Knop ze straży pożarnej w Chojnicach.

W działaniach bierze udział ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz zespoły odpowiedzialne za wsparcie medyczne i logistyczne. Do akcji włączono również jednostki OSP m.in. z Karsina i Czarnej Wody.

Na miejscu pracuje także policja oraz pogotowie energetyczne, które zabezpiecza instalacje i odcina dopływ prądu.

Ewakuacja mieszkańców i zabezpieczenie terenu

Teren wokół sklepu został odgrodzony, a dostęp dla osób postronnych jest ograniczony. W związku z dynamicznie rozwijającym się pożarem oraz możliwym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców, rozpoczęto ewakuację osób z pobliskiego osiedla. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin.


