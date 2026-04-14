Pięć osób poszkodowanych w poważnym wypadku w Gdyni. Autobus zderzył się z dwoma autami

Dawid Piątkowski
2026-04-14 7:59

Pięć osób zostało poszkodowanych po wczorajszym wypadku, do którego doszło na ul. T. Wendy w Gdyni. W zdarzeniu uczestniczył autobus oraz dwa samochody osobowe. Na miejscu pracowały zespoły ratownictwa medycznego, które udzieliły pomocy poszkodowanym i zabezpieczyły miejsce zdarzenia.

Zderzenie autobusu z autami w Gdyni. Na miejscu kilka zespołów ratownictwa medycznego

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 13 kwietnia. Na ulicy T. Wendy w Gdyni doszło do wypadku z udziałem autobusu oraz dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego G0109, pełniący funkcję Kierującego Akcją Medyczną, oraz G01108.

- Do zdarzenia początkowo zadysponowano również zespoły G01028 i G01038, jednak po dojeździe pierwszej jednostki i dokonaniu oceny sytuacji uznano, że ich wsparcie nie będzie potrzebne - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w mediach społecznościowych.

Pięć osób poszkodowanych po zderzeniu. Ratownicy apelują o bezpieczeństwo

W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało pięć osób. Ratownicy udzielili im niezbędnej pomocy na miejscu. Dwie osoby z lekkimi obrażeniami zostały przewiezione do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, natomiast pozostali uczestnicy zdarzenia nie wymagali hospitalizacji.

- Jeśli jesteś świadkiem wypadku, w pierwszej kolejności zadbaj o własne bezpieczeństwo. Dopiero gdy masz pewność, że nic Ci nie grozi, przystąp do udzielania pomocy i wezwij służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy - dodaje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

