Pięć osób poszkodowanych w poważnym wypadku w Gdyni. Autobus zderzył się z dwoma autami

W Gdyni doszło do zderzenia autobusu z dwoma samochodami osobowymi.

Pięć osób zostało poszkodowanych, dwie z nich trafiły do szpitala z lekkimi obrażeniami.

Ratownicy apelują o zachowanie bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy poszkodowanym.

Dowiedz się, jak prawidłowo reagować na miejscu wypadku i wzywać służby.

Zderzenie autobusu z autami w Gdyni. Na miejscu kilka zespołów ratownictwa medycznego

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 13 kwietnia. Na ulicy T. Wendy w Gdyni doszło do wypadku z udziałem autobusu oraz dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego G0109, pełniący funkcję Kierującego Akcją Medyczną, oraz G01108.

- Do zdarzenia początkowo zadysponowano również zespoły G01028 i G01038, jednak po dojeździe pierwszej jednostki i dokonaniu oceny sytuacji uznano, że ich wsparcie nie będzie potrzebne - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w mediach społecznościowych.

Pięć osób poszkodowanych po zderzeniu. Ratownicy apelują o bezpieczeństwo

W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało pięć osób. Ratownicy udzielili im niezbędnej pomocy na miejscu. Dwie osoby z lekkimi obrażeniami zostały przewiezione do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, natomiast pozostali uczestnicy zdarzenia nie wymagali hospitalizacji.

- Jeśli jesteś świadkiem wypadku, w pierwszej kolejności zadbaj o własne bezpieczeństwo. Dopiero gdy masz pewność, że nic Ci nie grozi, przystąp do udzielania pomocy i wezwij służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy - dodaje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

