Dzieci przeżyły chwile grozy w miniony czwartek (31 sierpnia 2023 r.) na gdyńskim Witominie. Agresor zaczepiał również kobiety. - Dyżurny wysłał tam funkcjonariuszy ale mężczyzna zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia. Mundurowi ustalili, że sprawca gonił małoletnie dzieci, wymachując przy tym nożem - wyjaśnia podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowa gdyńskiej komendy. Po przesłuchaniu świadków, funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania i na efekty trzeba było czekać zaledwie do piątku.

Gdynia: 38-latek gonił dzieci z nożem

- Jeden z funkcjonariuszy rozpoznał go jako osobę bezdomną. W piątek, podczas patrolowania rejonu służbowego i obserwacji terenu, mundurowi rozpoznali 38-latka, zatrzymali go i przewieźli go do policyjnego aresztu - przekazuje oficer prasowa KMP w Gdyni.

Dzień po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty. Decyzją sądu zastosowano wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo 38-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Na szczęście w tym przypadku nie było ofiar.

