Ukraińcy wtargnęli do salonu gier w Gdyni. "To jest napad!". Zaskakujący finał

Do napadu na salon gier przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni doszło w sobotę (17 czerwca 2023 r.) wieczorem. Śledczy po napadzie podali, że jeden z mężczyzn trzymając w ręku przedmiot przypominający broń powiedział do ekspedientki, że jest to napad. - Kobieta wystraszyła się, odepchnęła napastnika i zamknęła się w pomieszczeniu socjalnym. Drzwi do salonu gier są zamykane na elektromagnes, więc sprawcy nie mogli ich otworzyć, dlatego jeden z nich wyważył drzwi do pomieszczenia socjalnego i wyszarpał przewody do elektrozamka - zrelacjonowała rzeczniczka gdyńskiej komendy, podkom. Jolanta Grunert.

- Ekspedientka w obawie o swoje życie otworzyła drzwi salonu i mężczyźni uciekli w nieznanym kierunku - dodała podkomisarz Grunert. Stróże prawa opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie z monitoringu przedstawiające obu mężczyzn i zaapelowano do osób, które ich rozpoznają lub posiadają informacje na ich temat o kontakt z policją

W niedzielę (18 czerwca 2023 r.), po kilku godzinach od publikacji wizerunku mężczyzn, policja poinformowała o ich zatrzymaniu. - Mężczyźni w wieku 27 i 43 lat zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni i usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia - przekazała rzeczniczka KMP w Gdyni, cytowana przez PAP.

Sąd Rejonowy w Gdyni tego samego dnia w trakcie posiedzenia aresztowego uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowy trzymiesięczny areszt wobec podejrzanych. Za popełnione przestępstwo grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

