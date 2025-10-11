Groźny wypadek na Kaszubach. Czołowe zderzenie osobówki z dostawczakiem. Są poszkodowani

W Dziemianach na drodze wojewódzkiej nr 235 doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem bmw i fiata ducato.

Młody Kolumbijczyk, kierujący bmw, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do czołowego zderzenia, raniąc kilka osób.

Jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Gdańsku, a kierowca bmw został zatrzymany.

Co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem i jakie konsekwencje czekają sprawcę?

W sobotę (11 października) około godz. 12:30 policjanci z KPP w Kościerzynie otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej nr 235 w rejonie miejscowości Dziemiany.

Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce wypadku zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków, przeprowadzili oględziny, sporządzili szkic sytuacyjny oraz wykonali dokumentację fotograficzną.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 24-letni Kolumbijczyk, jadący bmw w kierunku Chojnic, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem dostawczym marki Fiat Ducato, kierowanym przez 36-letnią kobietę.

Kierująca pojazdem dostawczym oraz jej pasażerka trafiły do szpitala w Kościerzynie. Jeden z pasażerów BMW, znajdujący się w stanie ciężkim, został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku.

24-letni kierowca BMW został zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od umiejętności kierowcy, ale przede wszystkim od jego odpowiedzialności i rozsądku.

Źródło: KPP w Kościerzynie

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania