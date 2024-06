i Autor: Stephen Leonardi / CC0 / pexels.com Incydent lotniczy z udziałem MIG-29. Fala dźwiękowa spowodowała uszkodzenia

Co się stało?

Incydent lotniczy z udziałem MIG-29. Fala dźwiękowa spowodowała uszkodzenia budynków

SES 14:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do niespodziewanego zdarzenia doszło w czwartek przed południem w okolicach wsi Szaleniec (woj. pomorskie). Podczas lotu szkoleniowego samolot MIG-29 przekroczył prędkość dźwięku, co spowodowało uszkodzenia dachów w kilku budynkach. Do incydentu odniosło się już Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych.