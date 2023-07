Iwona Wieczorek była w ciąży? Matka zaginionej 19-latki komentuje

Obecnie sprawa jej zaginięcia znalazła się pod lupą śledczych z krakowskiego Archiwum X. Mimo zapowiadanych przełomów, wciąż nie wiadomo, co się stało z Iwoną Wieczorek. Inspektor Marek Dyjasz, były naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji wysnuł niedawno ciekawą hipotezę o ciąży Wieczorek. Policjant w rozmowie z PAP.pl powiedział: - W momencie, gdyby zwłoki zostały odnalezione, sekcja zwłok by to wykazała, a my szukalibyśmy wtedy sprawcy wśród znajomych albo kogoś, z kim ona miała specjalne relacje. To jest moja wersja, ale nie podparta na razie niczym, bo nie mamy zwłok. Mam w głowie teorię, że ktoś mógł mieć zbyt dużo do stracenia, gdyby wyszło, że ona ma z nim dziecko - powiedział Dyjasz, cytowany przez PAP.

Iwona Wieczorek była w ciąży? Matka zaginionej 19-latki: Jestem przekonana, że powiedziałaby mi o tym

Do słów Dyjasza odniosła się mama Iwony. Kobieta jest zaskoczona hipotezą policjanta. - Gdyby Iwona była w ciąży, to jestem przekonana, że powiedziałaby mi o tym. Miałyśmy dobre relacje i w takiej sytuacji na pewno bym córkę wspierała. Ona o tym wiedziała, że będę z nią na dobre i na złe, i w każdej jej decyzji. Na jakiej podstawie Pan Dyjasz wysnuwa wnioski, że czyjeś życie rodzinne i biznesowe mogło zostać zaburzone? Czy sugeruje, że moja córka mogła spotykać się ze starszym i żonatym mężczyzną, który ma już rodzinę? - pyta w wywiadzie z PAP.pl mama Iwony.

Kobieta podkreśla, że nie ma na to żadnych dowodów, a "taką hipotezę może sobie wysnuć każdy zwykły człowiek, nie popierając jej niczym, dosłownie niczym, tak jak pan Dyjasz. Jednak wypadałoby, by każda hipoteza, tym bardziej puszczana w obieg publiczny z ust tak poważnego człowieka, miała poparcie w jakichś faktach".

Krzysztof Rutkowski jest przekonany, że Iwona Wieczorek nie żyje? „Trzeba szukać ciała"