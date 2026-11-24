Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku i ceny na stoiskach gastronomicznych

Gdański jarmark należy do najpopularniejszych zimowych wydarzeń w całym kraju. Każdego roku tłumy lokalnych mieszkańców z Trójmiasta oraz podróżnych z Polski i zza granicy chętnie odwiedzają to miejsce.

Taka wycieczka potrafi jednak mocno nadszarpnąć domowy budżet, zwłaszcza gdy goście zamierzają skosztować kilku dań serwowanych w punktach gastronomicznych. Jak podaje Onet, redaktorzy tego portalu zweryfikowali obecne stawki za najpopularniejsze świąteczne przysmaki na gdańskim jarmarku. Zestawili oni również aktualny cennik z kwotami, jakie widniały w dokładnie tych samych miejscach podczas zeszłorocznej edycji.

Ile kosztują pierogi na jarmarku w Gdańsku? Ceny poszły w górę

Tradycyjne pierogi niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników wydarzenia. Odwiedzając punkt „Pod Łosiem Luckiem”, trzeba przygotować 36 zł za zestaw ośmiu pierogów ruskich, co oznacza wzrost o 2 zł względem minionego roku. Jeszcze głębiej do kieszeni muszą sięgnąć fani farszu z kapusty i grzybów, ponieważ w tym przypadku stawka podskoczyła z 36 do 38 zł.

Najbardziej kosztowną pozycją w menu okazała się wersja nadziewana kaczką. W poprzednim sezonie za osiem takich pierogów należało zapłacić 40 zł, natomiast obecnie ich cena wynosi aż 44 zł. W praktyce oznacza to, że nawet mała porcja klasycznego polskiego specjału wiąże się ze sporym wydatkiem.

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Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk

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Ceny żurku, barszczu i bigosu na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gdańsku

Korekty w menu objęły znacznie więcej pozycji niż same pierogi. Podwyżki dotknęły także innych klasycznych specjałów kuchni polskiej, które idealnie wpisują się w zimowy klimat świątecznych stoisk.

Aktualnie za miskę żurku zapłacimy 28 zł, co stanowi wzrost o 2 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. W górę poszedł też czerwony barszcz, który zdrożał z 15 do 18 zł, ale jeszcze bardziej podrożał tradycyjny bigos. Rok temu za porcję tego dania liczono 30 zł, a dziś kosztuje ona już 35 zł. Z kolei na placki ziemniaczane podawane z żurawiną trzeba wydać 30 zł zamiast dawnych 26 zł.

Wysokie ceny na jarmarkach bożonarodzeniowych w Polsce

Coroczny wzrost kosztów na świątecznych kiermaszach nie stanowi większego zaskoczenia, gdyż ceny tych samych potraw regularnie rosną z sezonu na sezon. Analogiczne zjawisko obserwujemy na co dzień w sklepach, gdzie artykuły spożywcze, napoje oraz bożonarodzeniowe ozdoby także systematycznie drożeją. Mimo wszystko kwoty widniejące na cennikach na jarmarkach wciąż wywołują ogromne emocje i potrafią przyprawić odwiedzających o zawrót głowy.