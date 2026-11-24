Gdańsk. 63-letni pracownik zasłabł na nocnej zmianie przy alei Grunwaldzkiej

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek, 23 listopada, na terenie zakładu zlokalizowanego przy alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Dokładnie o godzinie 1.35 policyjny dyżurny odebrał pilne wezwanie do pracownika, który nagle stracił przytomność i przestał oddychać w miejscu zatrudnienia.

Poszkodowany zasłabł zupełnie niespodziewanie w trakcie wykonywania swoich standardowych zadań służbowych. Całe zajście widzieli obecni na zmianie koledzy z pracy, którzy bez wahania ruszyli na ratunek.

Świadkowie od razu wykonali telefon na numer alarmowy i sami zaczęli udzielać koledze pierwszej pomocy w takim zakresie, na jaki pozwalały im umiejętności. W tej sytuacji o życiu decydowały pojedyncze sekundy.

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Dyżurny natychmiast wysłał pod wskazany adres najbliższy radiowóz. Mundurowi dotarli do firmy po zaledwie kilku minutach i od razu przejęli akcję ratowania nieprzytomnego 63-letniego mężczyzny.

Funkcjonariusze przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, polegającej na regularnym uciskaniu klatki piersiowej poszkodowanego, co miało na celu sztuczne podtrzymanie krążenia krwi w organizmie.

Stróże prawa zmieniali się podczas wykonywania masażu serca i przez cały czas uważnie monitorowali stan reanimowanego pracownika.

Chwilę później w zakładzie pojawiła się załoga karetki pogotowia. Ratownicy medyczni zajęli się zaawansowanymi procedurami, w ramach których zrobili wkłucie, podali potrzebne leki i zaintubowali pacjenta.

Równocześnie obecni na miejscu funkcjonariusze policji bez przerwy kontynuowali uciskanie klatki piersiowej mężczyzny.

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Dramatyczna walka o uratowanie pracownika przeciągnęła się na kilkadziesiąt minut. Zarówno policjanci, jak i medycy z pogotowia z determinacją realizowali czynności mające na celu przywrócenie u mężczyzny oddechu oraz akcji serca.

Długotrwałe zaangażowanie służb zakończyło się pełnym sukcesem, gdyż 63-latek odzyskał funkcje życiowe. Kiedy ratownikom udało się odpowiednio ustabilizować stan pacjenta, zabrano go karetką do szpitala i przekazano w ręce lekarzy.

W placówce medycznej specjaliści wykonali szczegółową diagnostykę, która dała odpowiedź na pytanie o powód tak gwałtownego załamania zdrowia. Badania wykazały, że 63-letni pracownik przeszedł zawał mięśnia sercowego.

Właśnie ten stan doprowadził do nagłej utraty przytomności oraz zatrzymania oddechu na terenie zakładu. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że kluczową rolę odegrała natychmiastowa postawa współpracowników, którzy wykazali się czujnością i od razu wezwali służby.

Nie mniej ważne okazało się ekspresowe dotarcie policyjnego patrolu, który podjął resuscytację jeszcze przed zjawieniem się pogotowia. Połączenie sił świadków zdarzenia, mundurowych oraz ratowników medycznych sprawiło, że 63-latek odzyskał czynności życiowe i przeżył.