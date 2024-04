i Autor: pixabay

Warto się zainteresować

Władze Gdańska mają coś dla aktywnych. Ten program kierują do konkretnej grupy

AG 14:37

W Centrum Pracy Seniorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy rozpoczyna się druga edycja projektu skierowanego do dojrzałych mieszkańców Gdańska. Ma on im pomóc nie tylko w znalezieniu zatrudnienia dopasowanego do specyficznych potrzeb osób w wieku 60 plus, ale i w szeroko rozumianej aktywności.