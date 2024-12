Jacek wypadł przez okno z telewizorem przywiązanym do szyi. Po sześciu latach od tragedii wciąż nie wiadomo jak do tego doszło

Pieczywo w marketach. Polacy uwielbiają kupować chleby i bułki w dyskontach

Jakiś czas temu Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat przeprowadziło badanie, którego wyniki pokazały, że aż 65 procent Polaków nie kupuje pieczywa w piekarniach, tylko udaje się w tym celu do dyskontu lub hipermarketu. Dlaczego takowa tendencja zyskuje na popularności? Bez wątpienia głównym czynnikiem jest tutaj wygoda oraz cena, bowiem koszt chleba czy bułek jest znacznie niższy w sklepie niżeli w piekarni. Jeśli także należysz do grona osób, które w pieczywo zaopatrują się w piekarni, pamiętaj, by stosować się do zasad higieny! Mowa oczywiście o zakładaniu rękawiczek, które odgrywają bardzo ważną rolę w całym procesie, lecz niestety nadal nie każdy jest tego świadom.

Macała pieczywo i dostała za swoje. Kasjera nie wytrzymała

W ostatnim czasie pani Katarzyna, która pracuje w Biedronce, postanowiła podzielić się swoją nietypową historią z portalem Wirtualna Polska. Okazuje się, że do sklepu, w którym pracuje kobieta, regularnie przychodziła pewna pani po 50., która niestety nie znała zasad higieny. Pracownica upominała więc klientkę, by ta zaczęła zakładać rękawiczki, gdy wybiera bułki lub chleb - prośby niestety nic nie dały.

Przychodzi do nas elegancka i dobrze ubrana pani po 50. Płaszczyk, kozaczki, wymalowana jak modelka, ale notorycznie kupowała pieczywo bez rękawiczek. Miała do mnie pecha, bo co rano zwracałam jej uwagę - opowiadała pracownica Biedronki w rozmowie z portalem kobieta.wp.pl.

Pewnego dnia kasjerka już nie wytrzymała i postanowiła zwrócić kobiecie uwagę, lecz w nieco inny sposób niż zazwyczaj.

Przyniosłam je wszystkie do kasy i kazałam policzyć. Zdziwiona poszła do kierowniczki na skargę, ale ta przyznała mi rację. Od tamtej pory klientka zawsze ubiera rękawiczki - opowiadała pracownica Biedronki w rozmowie z portalem kobieta.wp.pl.

Zakładanie rękawiczek podczas wyboru pieczywa w sklepie jest bardzo istotne, bowiem bez takiego zabezpieczenia możemy łatwo zanieczyścić produkty drobnoustrojami, co w konsekwencji może wpłynąć na zdrowie innych osób.