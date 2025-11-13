Kiedyś podróżowali dla zabytków. Dziś zamiast zwiedzać, kupują towary luksusowe

Jeszcze niedawno głównym celem podróży było poznawanie nowych kultur, podziwianie architektury i odwiedzanie znanych muzeów. Dziś coraz więcej osób planuje wyjazdy w zupełnie inny sposób. Wraz z rozwojem globalnych marek i mediów społecznościowych zmienia się też sposób, w jaki postrzegamy turystykę. Podróże coraz częściej mają charakter osobisty, a ich motywacje nie zawsze wiążą się z tradycyjnym zwiedzaniem.

Turystyka zakupowa w natarciu

Zagraniczne podróże coraz rzadziej służą wyłącznie zwiedzaniu zabytków czy wypoczynkowi na plaży. Coraz więcej turystów planuje swoje wyjazdy z myślą o zakupach. Choć dla wielu może wydawać się to dziwne, to turystyka zakupowa, która jeszcze kilka lat temu była niszowym zjawiskiem, dziś staje się jednym z kluczowych trendów w branży podróży luksusowych.

Dodatkowo warto wspomnieć, że dla współczesnych podróżnych liczy się już nie tylko to, co kupią, ale również jak i gdzie dokonają zakupu. Sklepy w najpopularniejszych miastach Europy i świata oferują więc nie tylko produkty, ale całe doświadczenie – z osobistym doradcą, prywatnym salonem i możliwością obejrzenia kolekcji jeszcze przed jej premierą. Dlaczego jednak tak się dzieje? Eksperci podkreślają, że klienci z wysokimi dochodami traktują takie zakupy jako formę przeżycia kulturowego.

Gdzie można uprawiać turystykę zakupową?

Jak podaje portal biznes.interia.pl, od lat niekwestionowaną stolicą zakupową jest oczywiście Paryż. Stolica Francji przyciąga miłośników mody i luksusu z całego świata. To właśnie tutaj znajdują się takie ikony handlu jak La Samaritaine, Le Bon Marché Rive Gauche czy butiki przy słynnych Polach Elizejskich.

Tuż za Francją plasują się Włochy, a przede wszystkim Mediolan, uznawany za światową stolicę mody. W historycznej Galerii Wiktora Emanuela II można nie tylko zrobić zakupy w luksusowych butikach, ale i wypić kawę w otoczeniu XIX-wiecznej architektury. Popularnością cieszy się także Serravalle Designer Outlet, największy outlet w Europie, odwiedzany przez turystów z całego świata.

Co ciekawe, turystyka zakupowa nie kończy się na Starym Kontynencie. M.in. Dubaj od lat przyciąga miłośników luksusu z całego świata. W centrum handlowym The Dubai Mall Fashion Avenue klienci mogą korzystać z prywatnych salonów, osobistych doradców i bezpośredniego wjazdu z parkingu.

W Nowym Jorku z kolei popularnością cieszą się miejsca takie jak Harrods Private Shopping Suites, Hudson Yards czy legendarny Macy’s, gdzie zagraniczni turyści mogą liczyć na specjalne zniżki po okazaniu paszportu.

Sonda W jakiej sieci dyskontów najczęściej robisz zakupy? Biedronka Dino Lidl Netto innej