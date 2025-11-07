Ryszard Florek, założyciel Fakro, mierzy się z problemem braku pracowników, mimo oferowania wysokich zarobków.

Monterzy okien dachowych w jego firmie mogą zarobić nawet 20 tysięcy złotych miesięcznie.

Dlaczego tak atrakcyjna oferta nie przyciąga kandydatów i co o tym mówi sam miliarder?

Rynek pracy w Polsce wciąż zaskakuje – z jednej strony rosnące wynagrodzenia i rekordowo niskie bezrobocie, z drugiej coraz większe trudności firm w znalezieniu pracowników. W niektórych branżach nawet wysokie pensje nie wystarczają, by przyciągnąć chętnych. Coraz częściej przedsiębiorcy oferują szkolenia, premie i atrakcyjne warunki zatrudnienia, a mimo to wolne stanowiska pozostają nieobsadzone. Tak jest m.in. w przypadku jednej z polskich firm należących do krajowego miliardera, która mimo propozycji zarobków sięgających 20 tysięcy złotych miesięcznie wciąż nie może znaleźć odpowiednich kandydatów.

Oferuje wysokie wynagrodzenie, a chętnych brak

Firma Fakro, należąca do polskiego miliardera Ryszarda Florka, zmaga się z nietypowym problemem. Choć oferuje zarobki sięgające nawet 20 tysięcy złotych miesięcznie, wciąż nie może znaleźć pracowników. Przedsiębiorca przyznaje, że mimo atrakcyjnych warunków i gotowości do przeszkolenia nowych osób, chętnych do pracy po prostu nie ma.

Mamy pewną grupę pracowników, którzy nie pracują na linii, tylko pracują w terenie i montują okna dachowe u klientów. Średnio zarabiają 20 000 miesięcznie i nie ma chętnych [...] Próbujemy dotrzeć do wszystkich, ale ludzie nie chcą okien montować. To naprawdę jest cieżkie - mówił na antenie Polsat News prezes Fakro Ryszard Florek.

Praca montera: jak wyglądają zarobki?

Zawód montera okien i drzwi uchodzi za jeden z bardziej odpornych na zmiany rynkowe. Jak czytamy na next.gazeta.pl, według danych Stowarzyszenia Monterów Stolarki, w Polsce działa ponad 66 tysięcy firm zajmujących się montażem stolarki otworowej i oferują one naprawdę dobre stawki dla pracowników.

Co prawda, oferta Fakro wyróżnia się na tle rynku, ale inne przedsiębiorstwa również mają sporo do zaoferowania. Według serwisu wynagrodzenia.pl, mediana płac w tym zawodzie to 6 270 zł brutto, a 25 proc. najlepiej zarabiających monterów otrzymuje powyżej 7 500 zł brutto.

Dlaczego nie ma chętnych do pracy?

Praca montera okien wymaga siły fizycznej, dokładności i częstych wyjazdów, co nie każdy jest w stanie zaakceptować. Choć zarobki kuszą, warunki pracy - w terenie, za granicą, w zmiennych warunkach pogodowych - skutecznie zniechęcają wielu potencjalnych kandydatów.