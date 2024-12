Spis treści

Kolęda 2025. Ile osób przyjmie księdza na wizytę w domu?

Kolęda zazwyczaj rozpoczyna się tuż świętach Bożego Narodzenia. Wówczas do domów większości Polaków pukają ministranci wraz z księdzem. Takowe spotkanie pozwala wiernym spędzić czas z duchownym i porozmawiać o ważnych dla nich sprawach w prywatnej przestrzeni. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat jednak podejście do księży i szeroko rozumianego kościoła nieco się zmieniło, więc - jak można się domyślać - jest coraz mniej chętnych do przyjmowania księdza w domu. O tym, ilu Polaków w tym roku zdecyduje się na wizytę duszpasterską, pisaliśmy tutaj: Ilu Polaków przyjmie kolędę w tym roku? Księża pocałują sporo klamek. To oczywiście niejedyna kwestia, która nurtuje nasze społeczeństwo - nie zapominajmy bowiem o słynnych kopertach.

Ile włożyć do koperty po kolędzie? Polacy jasno wyrazili swoje zamiary

Zgodnie z wieloletnią tradycją po kolędzie wierni odwdzięczają się księdzu poprzez przekazanie koperty z pieniędzmi. Parafianie co roku zastanawiają się, jaką kwotę przekazać duchownemu. Jeśli również rozmyślasz nad tym ile włożyć do koperty, zanim ją zakleisz, zapoznaj się z najnowszym sondażem Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, który przeprowadził badanie na zlecenie portalu Wirtualna Polska.

Aż 34 proc. ankietowanych stwierdziło, że zamierza przekazać księdzu od 60 do 100 złotych. Nieco mniej, bo 32 proc. osób biorących udział w badaniu zdeklarowało się, iż przekaże od 40 do 60 złotych. 12 proc. respondentów ma w planach przekazać od 100 do 150 zł, a kolejne 12 proc. zadeklarowało, że do koperty włoży więcej niż 150 zł! Z kolei tylko 11 proc. ankietowanych przyznało, iż na takowy cel przeznaczy mniej niż 40 zł.

