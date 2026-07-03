Kolejne nowości z gdańskiego lotniska! Wizz Air wkrótce uruchomi trzy nowe trasy

Nowe trasy z lotniska w Gdańsku. Wizz Air zaprasza do Egiptu i Turynu

Letnie upały zachęcają Polaków do wyjazdów nad morze, ale mieszkańcy Pomorza mogą równie łatwo zaplanować wypoczynek za granicą. Z Portu Lotniczego Gdańsk siatka połączeń stale się rozwija, a już w sezonie jesienno-zimowym pojawią się kolejne nowości. Wizz Air zapowiedział uruchomienie trzech nowych tras. Jeszcze tej jesieni z Gdańska będzie można polecieć do dwóch popularnych kurortów nad Morzem Czerwonym, a zimą przewoźnik uruchomi także połączenie do Turynu.

Linia lotnicza poinformowała o wprowadzeniu trzech nowych kierunków: Szarm el-Szejk, Marsa Alam oraz Turynu. Rejsy do Egiptu wystartują pod koniec października 2026 roku, natomiast pierwsze loty do północnych Włoch zaplanowano na styczeń 2027 roku.

Nowe połączenia z Gdańska będą realizowane według następującego rozkładu:

Gdańsk – Szarm el-Szejk – wystartuje 26 października 2026 r., zaplanowano rejsy wtorkowe i sobotnie. Kwota za bilet w jedną stronę ma wynosić co najmniej 289 zł.

Gdańsk – Marsa Alam – ruszy 27 października 2026 r., pasażerowie polecą w poniedziałki, czwartki i piątki. Ceny będą się zaczynać od 289 zł w jedną stronę.

Gdańsk – Turyn – zacznie się 16 stycznia 2027 r., loty zaplanowano na soboty. Na razie przewoźnik nie podał cennika na tę trasę.

Egipt na własną rękę z Gdańska. Wizz Air wprowadza spore zmiany

Największą nowością są regularne rejsy do Egiptu. Szarm el-Szejk i Marsa Alam od lat należą do najchętniej wybieranych kierunków przez Polaków, jednak dotychczas z Gdańska najłatwiej było dostać się tam w ramach ofert biur podróży. Dzięki nowym połączeniom Wizz Aira podróżni zyskają możliwość samodzielnego zakupu biletu i organizacji wyjazdu bez konieczności wykupowania całego pakietu wakacyjnego.

Przewoźnik zaznacza, że ceny rozpoczynające się od 289 zł dotyczą przelotu w jedną stronę i obejmują podatki, obowiązkowe opłaty oraz mały bagaż podręczny. Za większy bagaż kabinowy oraz rejestrowany trzeba będzie dopłacić.

Zimą polecimy z Gdańska do Włoch. Turyn kusi miłośników nart

Trzecim kierunkiem, który pojawi się w siatce połączeń z Gdańska, będzie Turyn. Inauguracyjny lot zaplanowano na 16 stycznia 2027 roku. Rejsy będą odbywać się raz w tygodniu – w każdą sobotę. To propozycja skierowana zarówno do osób planujących krótki miejski wyjazd, jak i tych, którzy zimą wybierają się na narty.

Turyn to nie tylko dogodny punkt wypadowy do alpejskich kurortów. Miasto przyciąga również barokową architekturą, bogatą ofertą muzeów, regionalną kuchnią Piemontu oraz stadionem legendarnego Juventusu, dzięki czemu może być atrakcyjnym celem podróży o każdej porze roku.

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