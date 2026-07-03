Nowe przepisy dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Eksperci przypominają o kluczowych zasadach

Wyniki badania marki paterns. Polacy masowo przesiadają się na rowery

Badanie przeprowadzone na zlecenie marki paterns pokazuje, że 62% Polaków w sezonie wiosenno-letnim korzysta z roweru co najmniej kilka razy w tygodniu. Blisko 26% respondentów deklaruje, że jeździ niemal codziennie, natomiast zaledwie 11% przyznaje, że w tym okresie w ogóle nie korzysta z roweru.

Wyniki pokazują, że rower coraz częściej pełni rolę codziennego środka transportu, a nie wyłącznie sposobu na rekreację. Dla wielu osób stał się wygodnym sposobem dojazdu do pracy czy alternatywą dla samochodu. Wraz z rosnącą liczbą rowerzystów coraz większego znaczenia nabierają jednak kwestie związane z bezpieczeństwem.

Komenda Główna Policji alarmuje. Nowe przepisy dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia

Od czerwca dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16. roku życia, muszą poruszać się rowerem i hulajnogą elektryczną w kasku. W 2026 roku zmieniono również przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, podnosząc minimalny wiek ich użytkowników na drogach publicznych do 13 lat.

Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Statystyki Komendy Głównej Policji pokazują, że dzieci w wieku 7–14 lat stanowią 33,7% ofiar wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a osoby niepełnoletnie odpowiadają za ponad 60% zdarzeń spowodowanych przez użytkowników tych pojazdów. Eksperci podkreślają jednak, że same przepisy nie wystarczą bez odpowiedzialnego zachowania na drodze.

Badania PZU o kaskach. Nawyki rowerzystów przed wyruszeniem w trasę

Z badań PZU wynika, że aż 75% rowerzystów przyznaje, iż zdarza im się jeździć bez kasku. Najczęściej dotyczy to krótkich tras, które wielu uznaje za mało ryzykowne. To właśnie takie codzienne przyzwyczajenia często zwiększają ryzyko wypadku.

Przed każdą jazdą warto poświęcić chwilę na sprawdzenie stanu technicznego roweru. Najważniejsze są sprawne hamulce, właściwe ciśnienie w oponach oraz działające oświetlenie. Podczas dłuższych wyjazdów przyda się również podstawowy zestaw naprawczy. Eksperci zwracają też uwagę na widoczność – odblaski i sprawne lampki znacząco poprawiają bezpieczeństwo, zwłaszcza po zmroku i podczas gorszych warunków atmosferycznych.

Wyniki raportu „Rowerowa Polska 2025”. Odzież kluczem do komfortowej jazdy

Specjaliści przypominają, że odpowiednio dobrana odzież wpływa nie tylko na wygodę, ale również na bezpieczeństwo rowerzysty. Pogoda podczas jazdy potrafi zmieniać się bardzo szybko, dlatego warto ubierać się warstwowo i wybierać materiały, które skutecznie odprowadzają wilgoć. Organizm podczas wysiłku intensywnie pracuje, a jednocześnie narażony jest na wiatr, słońce i nagłe zmiany temperatury.

Badanie „Rowerowa Polska 2025” pokazuje, że 82% rowerzystów traktuje jazdę jako formę aktywnego wypoczynku, a co piąty korzysta z roweru również poza sezonem letnim. Eksperci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od znajomości przepisów, ale przede wszystkim od codziennych nawyków – założenia kasku, sprawdzenia stanu technicznego roweru i odpowiedniego przygotowania do jazdy. To właśnie one w największym stopniu wpływają na bezpieczne korzystanie z jednośladu.

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