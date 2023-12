Malbork. Policjant prowadził auto pod wpływem alkoholu. Zderzył się z innym autem

Policjant z Malborka, który prowadził auto pod wpływem alkoholu i brał udział w kolizji drogowej, został zatrzymany i zawieszony w czynnościach - informuje PAP. Do zdarzenia doszło w czwartek, 28 grudnia, ok. godz. 13, gdy mundurowy zderzył się z innym samochodem w miejscowości Dzierzgoń pod Sztumem. Okazało się, że 42-latek, w którego organizmie wykryto prawie 3 promile alkoholu, jest na co dzień policjantem Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Nie dość, że został zatrzymany przez patrol, to zawieszono go już w wykonywaniu obowiązków. Wyłączając konsekwencje dyscyplinarne, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 i zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 10 lat.