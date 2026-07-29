Koszmar w domu nieopodal Gdańska! Syn znalazł ciało ojca i matkę z raną głowy

Tragedia pod Gdańskiem. Syn znalazł ciało ojca. Na miejscu była broń

Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z domów w Otominie koło Gdańska. Młody mężczyzna odkrył w domu ciało swojego 52-letniego ojca. Na miejscu interweniowały służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają śledczy.

Dramatyczne odkrycie w Otominie. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

Zgłoszenie wpłynęło do służb w środę, 29 lipca po godz. 15.00.

- Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną - mówi Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w rozmowie z Radiem Eska.

Jak ujawnia RMF FM, z nieoficjalnych informacji wynika, że obok znajdowała się matka mężczyzny, która miała ranę głowy. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia kobiety. Wiadomo natomiast, że na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną.

Na obecnym etapie śledczy nie informują o możliwych przyczynach tragedii ani o okolicznościach, w jakich doszło do śmierci 52-latka.

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