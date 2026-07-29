Koszmar w domu nieopodal Gdańska! Syn znalazł ciało ojca i matkę z raną głowy

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Iwo Pastuszka
2026-07-29 18:56

Dramatyczne sceny w Otominie koło Gdańska! Młody mężczyzna znalazł w domu ciało swojego 52-letniego ojca oraz matkę z raną głowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby. W budynku zabezpieczono również broń palną. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Biało-czerwona taśma policyjna odgradzająca miejsce zdarzenia. O tragedii w Otominie przeczytasz na SE.
Autor: Anna Kisiel ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Tragedia pod Gdańskiem. Syn znalazł ciało ojca. Na miejscu była broń

Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z domów w Otominie koło Gdańska. Młody mężczyzna odkrył w domu ciało swojego 52-letniego ojca. Na miejscu interweniowały służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają śledczy.

Dramatyczne odkrycie w Otominie. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

Zgłoszenie wpłynęło do służb w środę, 29 lipca po godz. 15.00.

- Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną - mówi Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w rozmowie z Radiem Eska.

Jak ujawnia RMF FM, z nieoficjalnych informacji wynika, że obok znajdowała się matka mężczyzny, która miała ranę głowy. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia kobiety. Wiadomo natomiast, że na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną.

Na obecnym etapie śledczy nie informują o możliwych przyczynach tragedii ani o okolicznościach, w jakich doszło do śmierci 52-latka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
Przeczytaj także:
Przez dwa lata układali rodzinne puzzle i sprawdzili 10 tys. osób. Tak trafili …
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Policja nie miała dostępu do bazy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki