Kolejki w McDonald's! Polacy ruszyli po zestawy "Friends". Co jest w środku?

W środę, 4 lutego, wraz ze startem nowego limitowanego zestawu w McDonald’s, nasza redakcja odwiedziła jeden z punktów sieci w Polsce. Na miejscu szybko było widać ogromne zainteresowanie. Przed kasami samoobsługowymi zbierał się spory tłum klientów. Przy stolikach widać było charakterystyczne, prostokątne opakowania zestawów Friends.

Aby zdobyć jedną z figurek, trzeba zakupić jeden ze specjalnych zestawów, który zawiera średnie frytki, napój oraz danie główne do wyboru: burgera lub nuggetsy. Cena każdego zestawu wynosi ok 35 zł (w zależności od punktu). Co ciekawe, wszystkie warianty nazwano w stylu tytułów odcinków serialu, zaczynających się od słów „Ten, w którym…”. Przykładowo, w nawiązaniu do odcinka „Ten, w którym Ross się wyprowadza” (i ponad 200 innych), klienci mogą wybrać jeden z zestawów:

Ten, w którym jest 9 McNuggets

Ten, w którym jest Big Mac

Ten, w którym jest McChicken

Ten, w którym jest McRoyal

Monica w stroju kucharki, Phoebe z gitarą. Kolekcjonerskie figurki z "Friends" dostępne w McDonald's

Do każdego zestawu można dobrać limitowany sos Moniki Geller, jednej z głównych postaci serii. Sos Monica’s Marinara ma pomidorowy smak. Do końca marca (kiedy zestaw zniknie z oferty) klienci mogą wybrać do każdego zamówienia jedną z sześciu figurek przedstawiających głównych bohaterów niezapomnianego serialu.

Każda figurka została wyposażona w charakterystyczne dla danej postaci detale. Ross ma na głowie małpkę Marcela — wiernego, choć psotnego towarzysza znanego z pierwszych sezonów serialu. Monica, jak na kulinarną pasję przystało, występuje w stroju kucharki. Rachel ubrana jest w kostium kelnerki i niesie filiżankę dla klientów Central Perku. Phoebe trzyma gitarę, jakby właśnie wykonywała swój słynny utwór „Smelly Cat”. Z kolei nierozłączni współlokatorzy Chandler i Joey mają w rękach odpowiednio: kurczaka i kaczkę.

Serial „Friends”, w Polsce znany jako „Przyjaciele”, swoją premierę miał w 1994 roku. Początkowo mało kto przypuszczał, że serial odniesie tak ogromny sukces. Historie szóstki przyjaciół: Moniki, Rossa, Rachel, Chandlera, Joeya i Phoebe, po dziś dzień śledzą miliony widzów. Mimo że od finału produkcji minęło już ponad 20 lat. Czterdziestolatkowie z sentymentem wracają do czasów młodości, a młodsze pokolenie ma okazję odkryć „Przyjaciół” dzięki platformom streamingowym. „Friends” to serial ponadczasowy, w którym każde pokolenie znajdzie coś dla siebie.

Ile pamiętasz z serialu „Przyjaciele”? Sprawdzamy! Pytanie 1 z 13 Jak ma na nazwisko Rachel? Willick Green Tribbiani Następne pytanie

