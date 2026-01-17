Lista zakazanych imion dla dzieci. Nutella, Batman czy Anal nie wchodzą w grę

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie, a rodzice maluchów wpadają na coraz to ciekawsze i nieco abstrakcyjne pomysły w tej kwestii. Okazuje się, że niektóre propozycje co do imion są tak niestandardowe, że nie akceptuje ich nawet sąd. Poniżej znajdziecie listę imion zakazanych z różnych zakątków świata.

Zakazane imiona na świecie. Tak nie nazwiesz dziecka

Co prawda, nie powstała ogólnoświatowa lista imion zakazanych, lecz można dowiedzieć się, jakie imiona bądź nazwy zostały odrzucone przez urzędników, sądy czy Radę Języka w różnych krajach. Okazuje się, że nie tylko w Polsce rodzice mają nietypowe pomysły co do imion dla swoich pociech. Dacie wiarę, że we Francji swego czasu do urzędu przyszli rodzice, którzy chcieli nazwać swoją córkę nazwą "Nutella"? Znany niemalże każdemu krem czekoladowy miał być imieniem, lecz sędzia we Francji powiedział stanowcze "nie". Nutella to jednak dopiero początek zaskakujących pomysłów. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę imion zakazanych, które szokują jeszcze bardziej!

Imiona zakazane w Polsce. Tych urzędnik nie zaakcpetuje

W Polsce obowiązują konkretne zasady, na podstawie których kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia imienia dla dziecka. Zasady te wynikają głównie z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz praktyki urzędniczej.

Najważniejsze zasady nadawania imion w Polsce

Urzędnik nie zaakceptuje imienia, jeśli:

  • jest ośmieszające lub nieprzyzwoite: imię nie może narażać dziecka na kpiny, wstyd lub szykany
  • to nazwa geograficzna
  • liczba imion przekracza dwa
  • pochodzi od wyrazów pospolitych.
Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce

Co roku statystyki pokazują wyraźnie, że pewne imiona cieszą się w Polsce szczególną popularnością i są wybierane znacznie częściej niż inne. Jakie imiona najczęściej nadawano dzieciom w Polsce w 2025 roku w jego I połowie?

TOP 10 najpopularniejszych imion dla dziewczynek w 2025:

  • Zofia – 2117,
  • Maja – 1946,
  • Zuzanna – 1864,
  • Laura – 1791,
  • Hanna – 1610,
  • Julia – 1590,
  • Oliwia – 1463,
  • Pola – 1334,
  • Alicja – 1307,
  • Amelia – 1224.

TOP 10 najpopularniejszych imion dla chłopców w 2025

  • Nikodem – 2777,
  • Antoni – 2461,
  • Jan – 2373,
  • Leon – 2237,
  • Aleksander – 2192,
  • Franciszek – 2171,
  • Ignacy – 2032,
  • Stanisław – 1703,
  • Jakub – 1667,
  • Mikołaj – 1511.
