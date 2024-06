Młoda kobieta zginęła na motocyklu. Wcześniej straciła prawo jazdy za prędkość

W niedzielę (23.06) wieczorem w Kamieniu (woj. pomorskie) doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-latka jadąc motocyklem prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem, a następnie uderzyła w barierę energochłonną. - Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że nie posiadała uprawnień do kierowania motocyklem, ponieważ wcześniej, w jednej z miejscowości województwa pomorskiego, przekroczyła dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h i zatrzymano jej prawo jazdy na 3 miesiące, w związku z tym zostały jej one cofnięte przez uprawniony organ - informuje oficer prasowy KPP w Wejherowie. W miejscu zdarzenia obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Teraz sprawą zajmują się policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy będą bardzo dokładnie ustalać wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. - Apelujemy do wszystkich motocyklistów o zachowanie ostrożności i rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że prędkość i to jedna z głównych przyczyn wypadków - przypominają policjanci.