Praca sezonowa nad morzem 2025. Ile można zarobić na sezonie?

Sezon letni 2025 nad morzem zbliża się wielkimi krokami i już teraz pracodawcy poszukują pracowników na różne stanowiska. Ile można zarobić podczas wakacyjnej pracy nad Bałtykiem? Okazuje się, że w tegoroczne wakacje osoby, które zdecydują się na pracę nad morzem, będą mogły liczyć na spore zarobki, bowiem pracodawcy oferują konkurencyjne stawki, aby przyciągnąć pracowników.

Szukają kelnerów i płacą nawet 15 tys. zł miesięcznie. Takiej oferty dawno nie było

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu biznes.interia.pl, w tym roku część firm nad polskim morzem postanowiła "zawalczyć" o pracowników, oferując im bardzo wysokie wynagrodzenie za pracę w sezonie wysokim. Idealnym tego przykładem jest restauracja w Sopocie, która poszukuje kelnera lub kelnerki z co najmniej dwuletnim doświadczeniem i oferuje od 11 do 15 tys. złotych brutto miesięcznie. To jednak niejedyna tak dobra oferta.

Osoby sprzątające domki w gminie Niechorze mogą zarobić od 40 do 65 złotych brutto za godzinę, natomiast w Łebie stawki wahają się od 30 do 35 złotych. Kucharze również mogą liczyć na wysokie zarobki - w Kołobrzegu szef kuchni, specjalizujący się w pizzy neapolitańskiej, zarobi nawet 17 tys. złotych!

