Życie nad Bałtykiem oczami turystów i mieszkańców

Dla wielu Polaków przeprowadzka nad samo morze brzmi jak spełnienie marzeń, głównie ze względu na świeże powietrze, wyjątkową atmosferę oraz plażę oddaloną o krótki spacer. Taki wyidealizowany obraz nadbałtyckich miejscowości mają jednak głównie turyści, którzy przyjeżdżają tam wyłącznie na letni wypoczynek. Całoroczna codzienność w nadmorskim kurorcie wygląda bowiem zupełnie inaczej niż podczas urlopu.

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Mieszkańcy Helu o codzienności i wysokich kosztach

Dziennikarze portalu Onet postanowili zweryfikować te urlopowe wyobrażenia i porozmawiali z lokalną społecznością o realiach funkcjonowania w kurorcie. Zgromadzone wypowiedzi dowodzą, że tamtejsza codzienność mocno rozmija się z oczekiwaniami przyjezdnych. Mężczyzna, który mieszkał na Helu przez przeszło dwie dekady, w rozmowie z mediami nazwał swoje rodzinne miasto „złotą klatką”. Zwrócił uwagę na to, że zyski czerpią głównie właściciele rodzinnych firm nastawionych na obsługę ruchu turystycznego. W znacznie gorszym położeniu znajdują się osoby niezwiązane z tym sektorem gospodarki. Zaporowe ceny w sklepach, bardzo wysokie koszty utrzymania oraz brak dostępnych mieszkań sprawiają, że stały pobyt w tym miejscu przestaje być dla zwykłych ludzi atrakcyjny.

Sezon turystyczny na Helu a życie poza wakacjami

Latem nadmorskie miasteczko zmaga się z gigantycznym napływem wczasowiczów. Ogromne tłumy przyjezdnych paraliżują codzienne funkcjonowanie kurortu, przez co zwykłe poruszanie się po okolicy czy próba opuszczenia półwyspu urastają do rangi wielkiego problemu. Sytuacja zmienia się diametralnie wraz z końcem wakacji, kiedy ulice pustoszeją, część punktów gastronomicznych zawiesza działalność, a w miejscowości zapada spokój.

W rozmowie z portalem Onet jeden z mieszkańców zauważył, że w okresie zimowym miasto staje się po prostu przygnębiające. Nie każdy jednak ocenia chłodniejsze miesiące w tak pesymistyczny sposób. Przykładem jest 26-letni Filip, kolejny rozmówca dziennikarzy, który po ukończeniu studiów w Trójmieście zdecydował się na powrót w rodzinne strony i dostrzega zalety życia na Helu również poza głównym sezonem. Młody mężczyzna chwali sobie między innymi dostępność lokalnych punktów usługowych, otwarte restauracje oraz turystów przyjeżdżających tu na weekendy.

Wyludnianie się Helu i ucieczka młodych ludzi

Proces ucieczki młodego pokolenia potwierdzają nie tylko oficjalne dane demograficzne, ale też osobiste obserwacje lokalnej społeczności. Jeden z bohaterów materiału przyznał, że z grupy około 50 rówieśników ze swojego rocznika, w mieście spotyka dziś regularnie zaledwie trzy lub cztery osoby. Zdecydowana większość jego dawnych kolegów wyprowadziła się na stałe do pobliskiego Trójmiasta, stolicy albo innych dużych ośrodków miejskich.

Ranking migracji w Polsce. Hel na pierwszym miejscu

Poważny kryzys demograficzny najlepiej obrazują statystyki migracyjne z lat 2021–2025, które posłużyły do opracowania rankingu przez serwis Business Insider Polska. W zestawieniu tym Hel zajął pierwsze miejsce wśród ponad trzystu badanych miast, notując ważony wskaźnik migracji na poziomie minus 12,76.

Tylko w 2021 roku z miasta wymeldowało się 71 mieszkańców, podczas gdy na pobyt stały zapisało się tam raptem 8 nowych osób. W następnych latach bilans migracyjny w tym nadmorskim kurorcie nadal pozostawał na minusie i prezentował się następująco.

W 2022 roku ubyło 37 mieszkańców, w 2023 roku bilans wyniósł minus 39 osób, w 2024 roku populacja zmniejszyła się o 5 osób, natomiast w 2025 roku odnotowano spadek o kolejne 28 osób.

Turystyczny raj nie zawsze jest dobrym miejscem do życia

Wypowiadająca się dla portalu Onet dr inż. Justyna Rokitowska-Malcher, socjolożka migracji z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwraca uwagę na całkowitą rozbieżność oczekiwań wczasowiczów i lokalnej społeczności. Osoby przyjeżdżające na urlop liczą głównie na dostęp do plaży, lokali gastronomicznych i relaksu, podczas gdy stali mieszkańcy potrzebują stabilnego zatrudnienia i rozwiniętej infrastruktury, a także przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług. Z tego powodu ogromna popularność kurortu wśród turystów często obraca się przeciwko ludziom, którzy żyją tam na co dzień.