Nagły alert RCB. SMS-y trafią do tysięcy Polaków. Co się dzieje?

Alert RCB. SMS-y dostało tysiące Polaków. Uwaga na silny wiatr

- Uwaga! Dziś w nocy i jutro (02/03.02) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - komunikat o takiej treści otrzymało lub otrzyma wielu z nas. To alert RCB dotyczący silnego wiatru, który ma pojawić się w nocy z piątku na sobotę (2/3 lutego) w północnej Polsce. Alert RCB dotyczy powiatów w dwóch województwach: pomorskim i zachodniopomorskim. Chodzi o powiaty:

słupski i Słupsk,

lęborski,

wejherowski,

pucki,

sławieński,

— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 2, 2024

Ostrzeżenia IMGW przed wichurami. Gdzie będzie najgorzej?

O silnym wietrze w północnej Polsce ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Najpoważniejsza sytuacja, jak zwraca uwagę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jest w kilku powiatach woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alertami meteo IMGW objęte są też województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu - czytamy w komunikacie IMGW. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Największe porywy wiatru prognozowane są w nocy - tak z kolei IMGW ostrzega przed wiatrem woj. pomorskie i zachodniopomorskie.

Kiedy należy spodziewać się ustania silnego wiatru? Prognozy IMGW na weekend zakładają, że sytuacja uspokoi się w sobotę (3 lutego) po południu. Do tego czasu warto śledzić na bieżąco prognozy pogody i komunikaty na swoich telefonach.

