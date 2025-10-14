Trendy imion zmieniają się, a imię "Teresa", niegdyś symbol PRL-u, dziś jest coraz rzadziej nadawane.

W czasach PRL-u Teresa kojarzyła się z siłą, zaradnością i kobiecą klasą, będąc bardzo popularnym wyborem.

Mimo spadku popularności, historia pokazuje, że imiona mogą wracać do łask – czy Teresa również doczeka się renesansu?

Najpiękniejsze imię dla kobiety. To królowało w PRL-u

Czasy PRL-u miały swój klimat i wspominając je, wielu osobom na myśl od razu przychodzi sklep Pewex, kolejki, puste półki czy kartki na żywność. Myśląc o tym okresie w historii Polski z pewnością można też pomyśleć o kobietach o imieniu Teresa. To właśnie one były symbolem tamtych czasów – eleganckie, zaradne, pełne ciepła i siły. W niemal każdej rodzinie znajdzie się ciocia Teresa, babcia Teresa albo sąsiadka Teresa, która pamięta lata PRL-u i wspomina je z uśmiechem, mimo wszystkich trudności. Imię to brzmiało wtedy dumnie i często nadawano je dziewczynkom, bo kojarzyło się z dobrocią, spokojem i kobiecą klasą.

Imię Teresa: znaczenie i pochodzenia

Imię Teresa ma długą i piękną historię sięgającą starożytności. Jego pochodzenie nie jest do końca jednoznaczne, ale najczęściej wskazuje się, że wywodzi się z języka greckiego lub hiszpańskiego. Według jednej z teorii pochodzi od greckiego słowa "theros", które oznacza lato, żar, ciepło, co mogłoby symbolizować osobę o gorącym sercu i pogodnym usposobieniu.

W Polsce imię Teresa pojawiło się już w średniowieczu, ale prawdziwą popularność zdobyło w XX wieku – szczególnie w latach 50., 60. i 70., kiedy to nadawano je bardzo często. W tamtych czasach kojarzyło się z kobiecą siłą, opiekuńczością i spokojem. Osoby o imieniu Teresa uchodzą za ciepłe, empatyczne i oddane rodzinie, ale jednocześnie potrafią być stanowcze, gdy chodzi o bliskich lub ich przekonania.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osób o tych imionach unikaj. Wbiją ci szpilę bez zastanowienia!

Imię Teresa traci na popularności

Współcześnie nadawanie dziewczynkom imienia Teresa należy do rzadkości, lecz co jakiś czas się zdarza. W 2024 roku nazwano tak 78 pociech, w 2023 93 a w 2022 94. Tendencja jest więc spadkowa, lecz spoglądając m.in. na losy imienia Zosia lub Antoni, można założyć, że i kiedyś imię Teresa stanie się jednym z najpopularniejszych.

Przeczytaj także: Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Nazywa się tak 364 879 Polek