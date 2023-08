i Autor: Pixabay Nurkowie wydobyli ciała dwóch mężczyzn, którzy utonęli w Jeziorze Lewinko (zdjęcie ilustracyjne)

Tragedia

Nie żyje 62-letni mężczyzna. Jego dryfujące ciało zobaczyli członkowie rodziny

W miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie (powiat pucki) utonął 62-letni mężczyzna. Wszedł on do Bałtyku, jednak przez dłuższy czas nie wychodził z wody, dlatego bliscy zaczęli go szukać. W pewnym momencie zobaczyli dryfujące ciało 62-latka. Pomimo przeprowadzonej reanimacji topielca nie udało się uratować.