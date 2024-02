i Autor: shutterstock Nieprzytomna 14-latka została znaleziona na jednej z ulic we Władysławowie. Piła alkohol w grupie znajomych, zdj. ilustracyjne

47-latka wezwała służby ratownicze

Nieprzytomna 14-latka leżała na ulicy! Wcześniej bawiła się ze znajomymi. Policja mówi o "demoralizacji"

Nieprzytomna 14-latka została znaleziona na jednej z ulic we Władysławowie. Zauważyła ją przechodząca tamtędy kobieta i wezwała policję. Po dotarciu na miejsce mundurowi ustalili, że dziewczyna oddycha, a do tego czuć od niej woń alkoholu. Okazało się, że spożywała go w grupie znajomych, a jeden z nich - również w wieku 14 lat - został namierzony przez policję.