Nocny patrol wylegitymował przechodnia w Sopocie. 34-latek miał aktywny zakaz wjazdu do Polski

D.P
2026-04-08 13:05

Sopoccy mundurowi zatrzymali 34-letniego obywatela Ukrainy, który przebywał na terytorium Polski całkowicie nielegalnie. Mężczyzna posiadał aktywny zakaz wjazdu do strefy Schengen. Po nocnej interwencji i weryfikacji w policyjnych bazach danych, sprawę ostatecznie przejęła Straż Graniczna.

i

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Nocna interwencja w Sopocie. 34-letni Ukrainiec wzbudził podejrzenia policji

W nocy 5 kwietnia funkcjonariusze z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie podjęli interwencję wobec mężczyzny, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia w okolicy stacji Sopot Kamienny Potok.

- Podczas legitymowania okazało się, że jest to 34-letni obywatel Ukrainy. Funkcjonariusze, sprawdzając jego dane w policyjnych systemach, ustalili, że wobec mężczyzny w 2023 roku została wydana decyzja zobowiązująca go do powrotu do kraju pochodzenia oraz orzeczono zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen - informują pomorscy funkcjonariusze.

Straż Graniczna przejmuje sprawę. Obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski

Po potwierdzeniu tych informacji policjanci zatrzymali mężczyznę i przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy zajęli się dalszymi czynnościami związanymi z jego wydaleniem z Polski.

- Działania funkcjonariuszy potwierdzają wysoką skuteczność sopockich policjantów, którzy podczas codziennej służby zwracają uwagę na nawet pozornie drobne sygnały mogące świadczyć o naruszeniu prawa. Szybka reakcja i dokładne sprawdzenie mężczyzny pozwoliły na ujawnienie nielegalności jego pobytu o podjęcie dalszych, zgodnych z procedurami kroków - dodają policjanci.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki