i Autor: Shutterstock Noworodek znaleziony w pralce w mieszkaniu w Gdańsku miał "rozległe obrażenia w obrębie głowy". Jego matka wykrwawiła się na śmierć, zdj. ilustracyjne

Doszło do dzieciobójstwa?

Noworodek znaleziony w pralce z "rozległymi obrażeniami głowy"! Jego matka cała we krwi

Noworodek znaleziony w pralce w mieszkaniu w Gdańsku miał "rozległe obrażenia w obrębie głowy" - informuje tamtejsza prokuratura. Obok dziecka leżała też jego matka, która wykrwawiła się na śmierć, bo chwilę wcześniej doszło do porodu. Ciała obydwojga - we wtorek, 16 maja, wieczorem - znalazł partner 22-latki. Śledczy mówią, że doszło do dzieciobójstwa.