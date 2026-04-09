Opłaty za wejście na molo w Sopocie wracają. Wiemy, ile zapłacą turyści w sezonie 2026

Sezon płatnego wstępu na molo w Sopocie rozpoczyna się 10 kwietnia i potrwa do ostatnich dni września.

rozpoczyna się 10 kwietnia i potrwa do ostatnich dni września. Turyści nie muszą obawiać się podwyżek, ponieważ utrzymano zeszłoroczne stawki: 10 zł za bilet normalny oraz 5 zł za ulgowy, przewidziano też pakiety dla rodzin.

Z darmowych wejściówek skorzystają sopocianie posiadający lokalną kartę mieszkańca, najmłodsze dzieci do lat trzech oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Bilety na molo w Sopocie znów obowiązkowe. Turyści unikną podwyżek

Wejście na sopockie molo znów będzie płatne. Od piątku, 10 kwietnia, aż do końca września dostęp do jednej z najważniejszych atrakcji miasta będzie płatny. Samorząd zdecydował, że obowiązywać będą dotychczasowe stawki.

- Za bilet normalny zapłacimy 10 zł, a za bilet ulgowy 5 zł. Wszystkie inne bilety grupowe i różne rodzaje biletów rodzinnych, ich ceny pozostają na tym samym poziomie. Oczywiście, tak jak do tej pory, mieszkańcy Sopotu, posiadacze Karty Sopockiej wejdą na molo w Sopocie za darmo - mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu.

Zniżki na sopockim molo. Te grupy mogą liczyć na darmowy wstęp

Darmowy wstęp — oprócz posiadaczy aktywnej Karty Sopockiej — przysługuje również dzieciom do 3. roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami do 26 lat. Z kolei osoby posiadające Kartę Turysty mogą skorzystać z 20-procentowej zniżki. Podobnie jak w poprzednich latach, przewidziano także tańsze bilety dla seniorów.

W minionym sezonie sprzedano w Sopocie blisko 1,1 miliona biletów. Środki uzyskane z ich sprzedaży trafiają do budżetu miasta.

- Pieniądze są potem przeznaczane na na remonty. Między innymi również na utrzymanie infrastruktury samego molo, infrastruktury sportowej czy także rekreacyjnej. Oraz na finansowanie wydarzeń - dodaje Marek Niziołek.

Turyści planujący wizytę na deptaku mogą uniknąć tłoczenia się przy tradycyjnych kasach. Bilety można kupić nie tylko na miejscu, w biletomatach przy wejściu, ale także przez internet na stronie molo.sopot.pl.

