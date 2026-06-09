Ponad tona heroiny odnaleziona w porcie w Gdyni! Narkotyki ukryto w kontenerach

Miały być ozdobne cegły. W środku ukryto gigantyczny transport heroiny

Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, sukces był możliwy dzięki współpracy polskich i zagranicznych służb.

- Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni i Centralnego Biura Śledczego Policji udaremniono jedną z największych prób przemytu heroiny do Polski - Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Pierwszy sygnał o podejrzanym ładunku przekazała brytyjska służba HM Revenue & Customs. Informacje wskazywały, że do Gdyni mogą trafić kontenery zawierające nielegalne substancje. W drugiej połowie marca funkcjonariusze przeprowadzili szczegółową kontrolę czterech kontenerów nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z dokumentów wynikało, że przewożone są w nich ozdobne cegły wykończeniowe. Rzeczywistość była jednak inna.

Skaner RTG i pies tropiący nie miały wątpliwości. Znaleziono 1030 kilogramów heroiny

Kontenery zostały prześwietlone skanerem RTG i sprawdzone przez psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie kontroli okazało się, że deklarowany towar był jedynie przykrywką.

- Kontenery zostały poddane szczegółowej kontroli, w tym prześwietleniu skanerem RTG oraz sprawdzeniu z udziałem psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie kontroli stwierdzono, że deklarowany towar stanowił jedynie przykrycie dla rzeczywistej zawartości transportu – informuje Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

W środku znajdowały się pakunki z heroiną. Badania wykonane przy użyciu testerów narkotykowych potwierdziły przypuszczenia funkcjonariuszy. Łącznie zabezpieczono 1030 kilogramów heroiny.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli 1030 kg heroiny o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł. To jedno z największych tego typu zabezpieczeń dokonanych na terytorium Polski w ostatnich latach – zaznacza Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Trzy osoby zatrzymane. Śledztwo wciąż trwa

Po przejęciu narkotyków funkcjonariusze rozpoczęli intensywne działania mające ustalić osoby odpowiedzialne za organizację przemytu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. W pierwszej połowie maja zatrzymano trzy osoby: dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat. Wszyscy są obywatelami Polski.

- Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące usiłowania przewozu przez Polskę znacznych ilości narkotyków.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Rekordowe przejęcia narkotyków

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku przypomina, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej regularnie ujawniają próby przemytu narkotyków do Polski i przez jej terytorium. W ostatnich miesiącach przejęto m.in. ponad 140 kg marihuany z Kanady, 50 kg metamfetaminy z USA, 40 kg mefedronu z Niemiec czy ponad tonę substancji GBL, wykorzystywanej do produkcji tzw. pigułki gwałtu.

- Wymiana informacji pomiędzy partnerami z różnych państw, szybka koordynacja działań oraz wspólne zaangażowanie służb policyjnych i celnych pozwalają skutecznie przeciwdziałać przemytowi narkotyków oraz eliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli w skali międzynarodowej – czytamy.

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