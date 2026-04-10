Osiedla z wielkiej płyty wcale nie były szare. Zaskakujący element znika z polskich miast

Anastazja Lisowska
2026-04-10 7:36

Zanim polskie aglomeracje zdominowała sterylna biel oraz pastelowe odcienie, osiedla z wielkiej płyty wyróżniały się ogromną odwagą architektoniczną. W epoce powszechnych braków materiałowych projektanci i sami lokatorzy skutecznie wprowadzali intensywne barwy na klatki schodowe czy elewacje. Obecnie te wyjątkowe, historyczne detale są bezpowrotnie tracone w trakcie masowych remontów.

Wielka płyta w PRL i walka z monotonią

Polska Rzeczpospolita Ludowa, pozostająca w strefie wpływów Związku Radzieckiego była okresem industrializacji oraz podnoszenia kraju z powojennych zniszczeń. Gwałtowny napływ ludności do miast wymusił błyskawiczną budowę potężnych osiedli mieszkaniowych. To właśnie w tym socjalistycznym systemie zaczęto masowo stawiać bloki z prefabrykatów, które miały szybko zaspokoić gigantyczny "głód mieszkaniowy" w społeczeństwie.

Wbrew powszechnemu mitowi o całkowitej szarzyźnie ówczesnej rzeczywistości, architekci starali się przełamywać surowość dominującego betonu. Wykorzystanie wyrazistych barw okazało się najbardziej ekonomiczną metodą na nadanie budynkom unikalnego charakteru. Na zewnętrznych ścianach wieżowców malowano geometryczne kształty oraz kontrastujące pasy, a korytarze i klatki schodowe pokrywano jaskrawą zielenią, błękitem lub pomarańczem, co często uzupełniano kunsztownymi układankami z ceramiki.

Termomodernizacja niszczy historyczne detale bloków

Transformacja ustrojowa przyniosła zmianę w podejściu do estetyki budynków. Rozpoczęte na szeroką skalę termomodernizacje miały przede wszystkim poprawić ich efektywność energetyczną, jednak przy okazji ingerowano także w wygląd obiektów – nierzadko bez uwzględnienia pierwotnych założeń projektowych.

Wyraziste, odważne zestawienia kolorystyczne ustąpiły miejsca stonowanym barwom, takim jak biel, szarość czy beż. Elewacje zyskały bardziej uporządkowany, „czystszy” charakter, ale jednocześnie stały się do siebie podobne. W wielu przypadkach usunięto detale architektoniczne, które wcześniej nadawały budynkom indywidualny styl.

Polecany artykuł:

Żabie oczko jadło się podczas Wielkanocy w PRL. Dziś to danie budzi obrzydzenie

Czy deweloperzy przywrócą wyraziste elewacje?

Stosowane obecnie technologie budowlane mają oczywiście wiele zalet, ponieważ gwarantują wyższą trwałość, wpisują się w nowoczesne trendy i są znacznie prostsze w codziennej konserwacji. Główną wadą tego zjawiska jest jednak postępująca unifikacja przestrzeni miejskiej, przez co nowo powstające inwestycje w różnych częściach kraju wyglądają niemal identycznie. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że warto wrócić do bardziej odważnego podejścia. Czy deweloperzy zmienią więc sposób wykańczania elewacji i wnętrz w blokach? Bardzo możliwe!

QUIZ. Wielkanoc w czasach PRL. To był zupełnie inny świat
Pytanie 1 z 10
1. W czasach PRL szczególnie trudno było o zakup produktów. Obowiązywała wówczas tzw.:
