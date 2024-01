i Autor: Shutterstock

To im się nie podoba

Oszczędzają na krwiodawcach! Skarżą się na niesmaczne czekolady i nawołują do buntu. "Tragedia i porażka"

Krwiodawcy ratują innym życie, to nie ulega wątpliwości. W ramach podziękowań dostają m.in. czekolady, które mają im osłodzić trudny proces oddawania krwi. Tymczasem w sieci zawrzało. Krwiodawcy skarżą się, że czekolady, które dostają są "tragedią i porażką". Niektórzy nawołują do buntu. Co na to Ministerstwo Zdrowia? Wyjaśniamy poniżej.