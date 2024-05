Ogromny sukces CBŚP, KAS i prokuratury. Rozbili międzynarodową szajkę. Szczegóły "działalności" przerażają

Ten komunikat CBŚP o rozbitej grupie przestępczej mógłby być scenariuszem dobrego filmu akcji. A to wszystko wydarzyło się naprawdę. W drugiej połowie 2019 roku policjanci CBŚP z Zarządu w Gdańsku i Poznaniu oraz funkcjonariusze KAS na terenie gdyńskiego portu dokonali przeszukania dwóch kontenerów zawierających oficjalnie kredę, które przypłynęły do Polski z Kolumbii. - Wewnątrz nich ujawniono 1600 worków opisanych jako węglan wapnia. Przeprowadzone badania wykazały, że w 74 workach znajduje się wysokiej jakości kokaina o łącznej wadze około 1800 kg - wyjaśnia podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa CBŚP. Jak się okazało, to był dopiero początek, a działania służb zaczęły nabierać tempa.

Międzynarodowa szajka przestępcza w Wielkopolsce

Po odbiór nielegalnego towaru przyjechało z Niemiec do Polski 5 mężczyzn - czterech obywateli Kolumbii oraz obywatel Iranu, przebywający w Niemczech. Od tego momentu policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS śledzili ich ruchy. Ze swoją operacją przenieśli się w inny region Polski. Mężczyźni zamieszkali w wynajętej posesji na terenie województwa wielkopolskiego. Tymczasem stróże prawa przygotowali wielką akcję. Opis działań robi ogromne wrażenie. Dalszy ciąg artykułu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

CBŚP i KAS wkroczyły do laboratorium. Działało na ogromną skalę

W komunikacie CBŚP czytamy, że w dalszym ciągu prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili realizację w wyniku której zatrzymano 7 mężczyzn.

- Panujące na miejscu stężenie chemikaliów stwarzało zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, dlatego do akcji wkroczyli funkcjonariusze Straży Pożarnej. Dopiero po kilku godzinach, kiedy obiekt oczyszczono z toksyn do dokładnego sprawdzenia pomieszczeń wkroczyli policjanci. Wówczas okazało się, że znajduje się tam „fabryka” kokainy. Śledczy zabezpieczyli około 10 kg gotowej kokainy o czystości 83%, która miała trafić do Niemiec - zdradza podinsp. Jurkiewicz.

W wyniku działań służb przejęto również około 600 litrów zawiesiny zawierającej kokainę z której można było wytworzyć kolejne 16 kilogramów narkotyku, jak również, kilkaset litrów różnego rodzaju chemikaliów, aparaturę laboratoryjną, a nawet specjalistyczną prasę hydrauliczną z formą zawierającą logo kartelu kolumbijskiego.

- Według śledczych to te osoby wspólnie z dwoma Polakami w przeciągu kilku dni zorganizowały funkcjonujące na ogromną skalę laboratorium, w którym była przetwarzana i wytwarzana kokaina. Zlikwidowano także magazyn przygotowany do przechowywania narkotyków. W toku śledztwa ustalono również, że członkowie grupy przemycili z Królestwa Niderlandów do Wielkiej Brytanii 40 kg opium, jak również dokonali przemytu do Polski a następnie wyeksportowali z Polski do Kanady i Wielkiej Brytanii kolejnych 40 kg opium - opisuje rzeczniczka CBŚP.

Prokuratura, międzynarodowa współpraca i końcowy sukces służb. Rozbili grupę przestępczą

Przedstawicielka CBŚP dodaje, że dzięki współpracy Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z funkcjonariuszami Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji ustalono tożsamość osób uczestniczących w realizacji przestępstw objętych aktem oskarżenia, a dzięki międzynarodowej współpracy, możliwe było realizowanie czynności na terenie innych państw.

- Według śledczych grupa ta działała w Polsce na terenie m.in. Gdyni i Poznania, jednakże jej działalność obejmowała także inne kraje Europy, jak również Amerykę Północną i Południową oraz Azję - podkreśla podinspektor Iwona Jurkiewicz.

- Oskarżeni usłyszeli m.in zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających, międzynarodowego obrotu znaczną ilością środków odurzających, a także wytwarzania kokainy poprzez jej chemiczne wyodrębnianie z mieszaniny z węglanem wapnia. Ośmiu z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat - podsumowuje rzeczniczka w komunikacie, przesłanym mediom.