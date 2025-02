Oszust wpadł przez selfie z oszukanym! 20-latek w rękach policji

Oszust wpadł na Pomorzu przez zdjęcie! "W zatrzymaniu pomogło selfie, które pokrzywdzony zrobił sobie ze sprawcą przestępstwa"

Naciągacz wpadł przez selfie! Pewien 59-latek z Pomorza znalazł na jednym z portali internetowych ogłoszenie o sprzedaży telefonu. Spotkał się ze sprzedawcą w galerii handlowej, a ten zaprezentował mu podróbkę faktury zakupu iPhona 16 Pro Max oraz sam telefon, będący w rzeczywistości tanią podróbką z Chin. Podczas testowania telefonu 59-latek zrobił sobie selfie, na którym uwiecznił także sprzedawcę. Może już wtedy zaczął coś przeczuwać, a może to czysty traf? W każdym razie kiedy wrócił do domu, zorientował się, że oprogramowanie na urządzeniu zdecydowanie nie jest oprogramowaniem iPhona i powiadomił policję, chcąc odzyskać swoje 5 tysięcy złotych i 50 euro, bo tyle zapłacił naciągaczowi.

20-latek usłyszał zarzut oszustwa i posłużenia się podrobionym dokumentem. Grozi mu do 8 lat więzienia

"Pomimo, że oszust podał pokrzywdzonemu fałszywe dane, kryminalni ustalili jego prawdziwą tożsamość i wczoraj zatrzymali go w jednej z miejscowości powiatu starogardzkiego. W zatrzymaniu pomogło selfie, które pokrzywdzony zrobił sobie ze sprawcą przestępstwa" - piszą pomorscy policjanci na swojej stronie internetowej. 20-latek został zatrzymany w jednej z miejscowości powiatu starogardzkiego. Usłyszał zarzut oszustwa i posłużenia się podrobionym dokumentem. Grozi mu do 8 lat więzienia za to pierwsze, a za to drugie 5 lat.

