Pasażerowie promu Stena Line pilnie poszukiwani. Ważny apel szwedzkiej policji

W piątek, 30 czerwca polska policja przekazała wstrząsające informacje. Nie żyje 36-letnia kobieta oraz jej 7-letni syn, którzy znaleźli się za burtą promu Stena Spirit płynącego do Szwecji. Przypomnijmy - do morza najpierw wpadł chłopiec, a zaraz za nim na ratunek ruszyła mu jego mama. Oboje spędzili w wodzie godzinę. Trafili do szpitala, jednak nie udało się ich uratować. Trwa ustalenie okoliczności tragedii. Sprawę bada polska oraz szwedzka policja, która zwróciła się do świadków całego zdarzenia.