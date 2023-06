i Autor: East News

Tragedia na Bałtyku

Jak 7-latek wypadł z promu? Stena Line zaprzecza: "informacje nie są prawdziwe". Co się wydarzyło?

Ten dramat jest na ustach całej Europy! W czwartek, 29 czerwca 2023, z promu Stena Spirit płynącego z Gdyni do Szwecji wypadł 7-latek. Za nim do Morza Bałtyckiego wyskoczyła 36-letnia kobieta. Służby natychmiast ruszyły im na ratunek. Matka oraz jej dziecko zostali wyciągnięci z wody i trafili do szpitala w Szwecji. Co wydarzyło się na pokładzie promu? Oto nasza rekonstrukcja zdarzeń.