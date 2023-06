Kim jest matka, która skoczyła z promu Stena Line ratować swoje dziecko? Co o niej wiemy?

7-letni Polak wypadł za burtę promu do Szwecji! Matka rzuciła się do morza. Oboje zostali wyłowieni z wody! Kim jest kobieta?

Tę historię śledzi już cały świat! Do szokujących zdarzeń doszło pośrodku Morza Bałtyckiego dziś, w czwartek 29 czerwca po południu. Po Bałtyku płynął prom kierujący się z portu w Gdyni do Szwecji. W pewnym momencie załoga nadała sygnał Mayday! Co się stało? Okazało się, że około sto kilometrów od przylądka Rozewie w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach za burtę promu Stena Spirit wypadło 7-letnie dziecko. Widząc to, jego matka bez wahania skoczyła za nim do Bałtyku! "W czwartek po godz. 16:20 prom Stena Spirit płynący z Polski do Szwecji nadał sygnał drogą radiową mayday 'człowiek z burtą'" - podał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck. Kim jest kobieta, która skoczyła za dzieckiem? Co o niej obecnie wiadomo?

Matka, która skoczyła za dzieckiem w morze to 36-letnia Polka

Jak potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, kobieta jest Polką. Matka, która skoczyła za swoim 7-letnim dzieckiem do Morza Bałtyckiego, ma 36 lat. Dziecko również ma obywatelstwo polskie. Nie wiadomo, czy płynęli do Szwecji sami, czy też towarzyszył im ktoś jeszcze. Akcję ratunkową koordynowały służby szwedzkie, brały w niej udział również okręty NATO. Po godzinie 17:30 obie osoby zostały wyłowione z wody! "Jedna z nich jest transportowana szwedzkim śmigłowcem do szpitala w Szwecji, druga osoba jest reanimowana na pokładzie niemieckiego śmigłowca". Nie wiadomo jeszcze, która osoba wymagała reanimacji.

SAR Rescue mission from Stena Spirit with helicopter? pic.twitter.com/sjrpmOkbOI— Jamming (@balticjam) June 29, 2023

