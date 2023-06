Polka utonęła ratując 10-letniego syna! Tragedia w Irlandii

Pedofile atakują dzieci na znanej plaży! 10 i 11-latka to kolejne ofiary

Joanna ze Strzyżowa utonęła w Irlandii. Bohaterska Polka zginęła ratując swoje dziecko

Tragiczna śmierć Polki w Irlandii! Jak poinformowały tamtejsze media, w tym Irish Mirror, do dramatu doszło w niedzielę, 25 czerwca po południu. Joanna W. (+34 l.) wybrała się na plażę Ballycroneen w pobliżu Cork na południowym wybrzeżu Irlandii ze swoim 10-letnim synem Stanisławem. Chłopiec bawił się w wodzie. W pewnym momencie jego mama zauważyła, że dziecko zaczęło mieć problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Kobieta bez wahania rzuciła się na ratunek swojemu dziecku. Wskoczyła do wody i podpłynęła do 10-latka.

Polka, która utonęła w Irlandii pochodziła z Podkarpacia. Osierociła dwoje dzieci

Kobieta chwyciła przestraszone dziecko i nadludzkim wysiłkiem zdołała dociągnąć go do skał. Tam Stanisław chwycił się kamieni i czekał na ratunek. Niestety, jego mama nie zdołała już wyjść z wody. Joannę porwał silny prąd morski. Kobieta utonęła na oczach syna, którego chwilę wcześniej sama uratowała od utonięcia... Mały Polak został wyciągnięty z wody i przetransportowany do szpitala przez załogę śmigłowca ratunkowego. Matkę wyłowiono na łódź ratowników, ale nie udało się uratować bohaterskiej Polki. Opłakują ją mąż i dwoje dzieci. Jak podają irlandzkie media, rodzina mieszkała w Irlandii od kilku lat i pochodziła ze Strzyżowa w województwie podkarpackim.

Sonda Czy byłeś kiedyś w Irlandii? TAK NIE

Tributes were paid to heroic mother, Joanna Wisniowska, who drowned after bravely trying to save her son after he got into difficulty off a Cork beach. She was a member of the East Ferry Rowing Club. Her 10-year-old son was rowing with the club yesterday.https://t.co/lPJ1vCn8iu— Lucy Keaveney (@Luighseach) June 26, 2023