Perfumy o zapachu bursztynu? Ten pomorzanin to zrobił!

Alan Balewski to mieszkaniec Pomorza, perfumiarz i pasjonat perfumowy, założyciel laboratorium, w którym perfumy powstają rzemieślniczymi, tradycyjnymi metodami. Jest współorganizatorem inicjatywy Smells Like - zrzeszającej pasjonatów perfum i popularyzującej wiedzę o zapachach. To magister psychologii z doświadczeniem w badaniach percepcji i wyobraźni węchowej. Umiejętności w sferze komponowania perfum nabył natomiast w prestiżowej, francuskiej "szkole dla nosów" - ISIPCA. Jego ponad 5-letnie, praktyczne doświadczenie zaowocowało stworzeniem własnej marki perfum, w ramach której powstają limitowane serie artystycznych pachnideł. Obecnie prowadzi autorską manufakturę pod własną markę, łącząc zapachy z różnych stron świata.

Jako młody chłopak dorastający nad Bałtykiem wiedziałem, że bursztyn ma swój zapach. Pragnąłem za wszelką cenę go wydobyć. Opracowałem więc serię pachnących składników z naturalnego bursztynu bałtyckiego oraz egzotycznego bursztynu z Dominikany. Każdy z perfumów w ramach tej serii oparłem na innym składniku z bursztynu, tak by ukazać pełne spektrum olfaktoryczne, jakie oferuje ten wyjątkowy składnik

- zdradza Alan Balewski.

W sobotę (19 października) podczas spotkania z "designerem zapachu", jak nazywa siebie pomorzanin, obecni będą mogli zapoznać się z oryginalnym zapachem i przetestować perfumy na własnej skórze. Warto mieć na uwadze, że „bursztynowe” perfumy, które dotychczas pojawiały się na rynku, zawierały zazwyczaj tzw. bursztynowy akord, czyli zestaw składników, które w odpowiednich proporcjach imitują zapach bursztynu. Propozycja Alana Balewskiego, jak wyjaśnia, to pachnidła oparte na bursztynie naturalnym - użytym w perfumach dzięki procesowi suchej destylacji.

Perfumy bursztynu. Trzy zapachy na premierze

Podczas prezentacji, która odbędzie się w Muzeum Bursztynu, swoją premierę będą miały trzy zapachy: Mare Goticum (Morze Gotów, czyli Morze Bałtyckie), Eridan (mitologiczna bursztynonośna rzeka) oraz Hispaniola (inspirowana bursztynem dominikańskim). Perfumy z tej serii będą dostępne podczas spotkania w limitowanych ilościach. Będzie można je też nabyć w przyszłym roku w sklepie Muzeum Bursztynu.

Każda z kompozycji zapachowych powstała na bazie dostępnych sezonowo składników z całego świata. Każda jest własnoręcznie przygotowywana, dlatego nawet jeśli zawiera podobną recepturę, będzie nieco różnić się od poprzedniej.

Premiera bursztynowych pachnideł odbędzie się w sobotę (19 października) o godz. 16.00 na poziomie „0” w Muzeum Bursztynu przy ul. Wielkie Młyny 16. Wstęp na prezentację jest wolny. Perfumy na bazie bursztynu bałtyckiego będą dostępne w cenie trzycyfrowej.

Mare Goticum

Zapach oparty na oleju bursztynowym z suchej destylacji. Zielono-morski profil ma oddać potężny charakter bałtyckiego morza.

nuty głowy: liść fiołka, absolut wodorostów, absolut sosny

nuty serca: mazut, olej z bursztynu bałtyckiego, paczula

nuty bazy: akord skafandra nurkowego, sól morska, podwodne skały, morskie drewno

EridanW XVIII wieku Sigismund Marggraf wpadł na pomysł, by przy użyciu bursztynu stworzyć sztuczne piżmo - wyjątkowo ceniony i rzadki składnik perfum. Bursztynowe piżmo podbiło ówczesny rynek, zwłaszcza tu na Pomorzu Gdańskim.

nuty głowy: akord goldwasser, sosna, różowy pieprz

nuty serca: absolut bursztynu bałtyckiego, zamsz

nuty bazy: absolut dębu, bursztynowe piżmo Marggrafa, miód

HispaniolaDruga największa wyspa na Karaibach, której skarbem jest egzotyczny, dominikański bursztyn. W słonecznym świetle mieni się on błękitnymi refleksami. Obudowany jest pachnącymi składnikami typowymi dla Ameryki Środkowej.

nuty głowy: bergamota, czerwona mandarynka, ekstrakt z imbiru

nuty serca: haitańska wetiweria, absolut wanilii, balsam copaiba

nuty bazy: ekstrakt bursztynu z Dominikany, sól, benzoes, białe piżmo

Źródło: gdansk.pl

