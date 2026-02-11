Pilne alerty IMGW! Ostrzeżenie przed marznącymi opadami. Te regiony Polski muszą uważać

IMGW ostrzega! Alerty 1. i 2. stopnia dla wielu regionów Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe obejmujące wiele regionów kraju. W części województw obowiązują ostrzeżenia 1., a miejscami także 2. stopnia.

Ostrzeżenia 1. stopnia obejmują znacznie większy obszar kraju, w tym:

większość woj. zachodniopomorskiego,

część woj. wielkopolskiego,

południową część kujawsko-pomorskiego,

znaczną część mazowieckiego (w tym okolice Warszawy),

lubelskie,

częściowo podkarpackie.

Ostrzeżenia 2. stopnia obowiązują przede wszystkim w północnej i północno-wschodniej Polsce:

woj. pomorskie (m.in. okolice Gdańska, Słupska),

woj. warmińsko-mazurskie (Olsztyn i okolice),

północna część woj. kujawsko-pomorskiego.

To najwyższy poziom ostrzeżeń widoczny obecnie na mapie. IMGW prognozuje umiarkowane, a miejscami silne opady marznącego deszczu lub mżawki.

Alert obowiązuje od godz. 6:00 w dniu 11 lutego do godz. 10:00 w dniu 12 lutego na terenie Trójmiasta oraz w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, bytowskim, kartuskim, gdańskim, kościerskim, człuchowskim, chojnickim, starogardzkim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim i nowodworskim.

Z kolei od godz. 9:00 w dniu 11 lutego do godz. 10:00 w dniu 12 lutego ostrzeżenie obowiązuje w Elblągu i Olsztynie oraz w powiatach: brodnickim, nowomiejskim, iławskim, elbląskim, działdowskim, ostródzkim, braniewskim, lidzbarskim, nidzickim, olsztyńskim, bartoszyckim, szczycieńskim, kętrzyńskim i mrągowskim.

Czarny lód atakuje! Niewidzialne zagrożenie na drogach i chodnikach

Gołoledź to cienka, niemal niewidoczna warstwa lodu pokrywająca jezdnie i chodniki. Potocznie nazywana „czarnym lodem” lub „szklanką”, bywa szczególnie zdradliwa, bo często trudno ją dostrzec gołym okiem. To właśnie dlatego stanowi tak poważne zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Jak zachować się w takich warunkach? Kierowcy powinni przede wszystkim ograniczyć prędkość — czasem nawet do minimum — i bezwzględnie dostosować ją do sytuacji na drodze. Kluczowe jest wcześniejsze rozpoczęcie hamowania oraz unikanie gwałtownych ruchów kierownicą, które mogą doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Piesi również muszą zachować szczególną ostrożność. Warto wyjść z domu wcześniej, by uniknąć pośpiechu, oraz założyć obuwie z antypoślizgową podeszwą. Jeśli obok oblodzonego chodnika zalega śnieg, bezpieczniej jest iść właśnie po nim niż po śliskiej tafli lodu.

W sytuacji największego oblodzenia, jeśli to możliwe, najlepiej po prostu zostać w domu i przeczekać najtrudniejsze warunki. W starciu z „czarnym lodem” najważniejsze są rozsądek i ostrożność.

Szklanka na drogach w Polsce. Tak wyglądały chodniki i ulice

28

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie